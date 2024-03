Ikea Tretakt: Smarte Steckdose jetzt für 7,99 Euro verfügbar

Bereits vor einigen Wochen haben wir ankündigen können, dass Ikea einen besonders günstigen Smart Plug auf den Markt bringen wird: Tretakt. Bereits Anfang März war der smarte Zwischenstecker in einigen Ikea Einrichtungshäusern verfügbar, jetzt könnt ihr ihn auch im Online-Shop von Ikea bestellen.

Dort stehen zwei verschiedene Varianten zur Auswahl. Tretakt wird als einzelner Smart Plug bereits für 7,99 Euro verkauft, das ist in der Smart Home Welt ein ziemlich anständiger Preis. Die Verbindung zu einem Gateway, etwa dem Ikea Dirigera Hub, erfolgt via Zigbee. Damit ist der Smart Plug auch mit anderen Systemen kompatibel, etwa dem alten Trådfri Gateway oder Philips Hue.

Ikea Tretakt Smart Plug 7,99 EUR jetzt kaufen

Für einen kleinen Aufpreis gibt es Ikea Tretakt auch im Bundle mit einer kleinen Fernbedienung. Der Preis in Höhe von 9,99 Euro ist unterm Strich sogar noch besser, denn für die mitgelieferter Fernbedienung verlangt Ikea einzeln bereits 5,99 Euro. Smart Plug und Handsender sind bereits miteinander gekoppelt und sofort einsatzbereit.

Ikea Tretakt mit Fernbedienung 9,99 EUR jetzt kaufen

Philips Hue Smart Plug ist vier Mal teurer als Ikea Tretakt

Ein paar wissenswerte Informationen haben wir abschließend noch für euch. Bis zu 10 Tretakt Smart Plus können ohne Hub direkt mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungsmelder von Ikea gekoppelt werden. Bemerkenswert hoch ist die maximale Ausgangsleistung, die der Zwischenstecker verträgt: Bis zu 3.680 Watt sind kein Problem.

Aktuell ist mir jedenfalls kein anderes Markenprodukt bekannt, das so günstig angeboten wird. Philips Hue verlangt für seinen Smart Plug, der über eine vergleichbare Funktion verfügt, beispielsweise einen mehr als vier Mal so hohen Listenpreis. Selbst mit den Versandkosten in Höhe von 4,90 Euro fährt man bei Ikea also deutlich günstiger.