Apple Store: Angestellte werden angehalten, USB-C-Zubehör zu empfehlen

Bis die neue iPhone 15-Generation im Handel landet, dürfte es noch etwa zwei Wochen dauern. Aber schon jetzt werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Apple-Einzelhandel Berichten zufolge angewiesen, die Kundschaft beim Kauf eines iPhone 15-Modells an der Verkaufsstelle auf USB-C-Zubehör hinzuweisen. Die Umstellung auf die USB-C-Ladebuchse bedeutet, dass sich die neuen Geräte nicht mit vorhandenen Lightning-Ladegeräten aufladen lassen, die man möglicherweise bereits besitzt.

„Wenn Kunden ein neues iPhone 15-Modell kaufen, werden die Apple-Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass zwar ein USB-C-auf-USB-C-Kabel in der Verpackung enthalten ist, nicht aber ein USB-C-Ladegerät. Die Mitarbeiter werden die Kunden daher auf die Verfügbarkeit von Apple USB-C-Stromadaptern und zusätzlichen Apple-zertifizierten USB-C-Kabeln in den Geschäften hinweisen, um den Bedarf an mehreren Ladepunkten zu decken.“

So berichtet MacRumors und bezieht sich dabei auf das asiatische Blogportal Naver. Bisher hat Apple seit mehr als 10 Jahren seinen proprietären Lightning-Anschluss für iPhone-Modelle verwendet. In den letzten Jahren hat das Unternehmen allerdings schon alle Macs und iPads auf den gängigeren USB-C-Ladestandard umgestellt. Berichten zufolge hat der Druck, neue Vorschriften in der EU einzuhalten, die Entscheidung Apples beschleunigt, auch beim iPhone auf USB-C umzusteigen.

Laut des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple im März die Gesamtauslieferungsprognose seines 20W-USB-C-Ladegeräts für das dritte Quartal dieses Jahres um etwa 120 Prozent erhöht und für das vierte Quartal eine Auslieferung von 20W-USB-C-Ladegeräten in Höhe von etwa 70 Millionen Stück angesetzt. Insgesamt wird erwartet, dass Apples Lieferungen für das Produkt im Jahr 2023 dank der starken Ersatznachfrage ein deutliches Wachstum von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erfahren und 230 bis 240 Millionen Einheiten erreichen werden.

Apple wird die iPhone 15-Serie während eines Keynote-Events am Dienstag, den 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen. Ein Livestream der Veranstaltung wird auf YouTube, auf der Apple-Website und in der Apple Events-App für das Apple TV verfügbar sein. Auch wir werden wie üblich einen Liveticker zur Verfügung stellen und zeitnah über die Neuerscheinungen im Blog berichten.