TV-Streaming mit Waipu.tv dank Gutschein zum halben Preis

TV-Streaming per App ist in unserem Haushalt mittlerweile zu einer ganz normalen Sache geworden. Meine Frau nutzt dafür ihr iPad, sehr oft morgens im Bad oder auch in der Küche. Zudem nutzen wir auf unserem Fernseher im Schlafzimmer gar kein klassisches Fernsehern mehr, sondern ausschließlich Waipu.tv (App Store-Link).

Aktuell bekommt ihr beim niederländischen Anbieter Startselect die Möglichkeit, die Streaming-Pakete von Waipu.tv deutlich günstiger zu kaufen. Im Warenkorb könnt ihr dazu den Gutscheincode WAIPU50 einlösen, mit dem ihr 50 Prozent Rabatt erhaltet und auf die folgenden Preise kommt.

Lohnt sich der Aufpreis von knapp 3 Euro im Monat für das Perfect Plus Paket? Hier bekommt ihr unter anderem alle Sender in HD-Auflösung, auch die privaten Kanäle wie RTL oder ProSieben. Darüber hinaus könnt ihr mit 100 Minuten doppelt so lange aufnehmen und mit vier gleichzeitigen Streams doppelt so viel schauen. Funktionen wie Neustart und Pause sind in alle Paketen inklusive.

Das einzige kleine Manko bei Waipu.tv: Die privaten Sender von RTL und ProSieben sind aus lizenzrechtlichen Gründen nur im heimischen WLAN verfügbar. Wenn ihr sie auch unterwegs schauen wollt, werden 3 Euro pro Monat zusätzlich fällig. Diese Option ist allerdings flexibel buchbar, so dass ihr sie beispielsweise nur für den Urlaub freischalten könnt.

Solltet ihr Waipu.tv bereits mit einem Premium-Paket nutzen, könnt ihr bereits jetzt einen Gutschein kaufen. Diese sind drei Jahre gültig und lassen sich nach Ablauf des Premium-Status einfach in eurem Account einlösen.