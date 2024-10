IKEA Home Smart: Update mit neuer Funktion für Parasoll Tür- und Fenstersensor

Bereits im Juli 2019 hat der große schwedische Möbelhersteller IKEA seine eigene Smart Home-Anwendung IKEA Trådfri in IKEA Home Smart umbenannt. Seitdem lassen sich in das eigene Zuhause mit den Smart Home-Produkten des Möbelhauses noch mehr Geräte einbinden. Seit Anfang September dieses Jahres stellt die IKEA Home Smart-App darüber hinaus auch eine Matter Bridge-Unterstützung für fast alle IKEA-Geräte zur Verfügung.

Doch dieses Update ist nicht das einzige des schwedischen Möbelhauses geblieben: Seit gestern steht eine neue Version von IKEA Home Smart (App Store-Link) im App Store zum Download bereit. Mit Version 1.39.0 hat man eine spannende neue Funktion für die eigenen Parasoll Türen- und Fenstersensoren auf den Weg gebracht: Es gibt jetzt Erinnerungen, wenn der Sensor zu lange geöffnet ist. Das berichtet IKEA im Changelog:

„Du hast vergessen, das Garagentor zu schließen, nachdem du die Einkäufe ins Haus getragen hast? Kein Problem! Die App kann jetzt eine Erinnerung senden, wenn der Parasoll Tür-/Fenstersensor zu lange geöffnet ist. Dieses kleine Helferlein ist wirklich sehr nützlich.“

Der Parasoll Türen- und Fenstersensor kann zum Preis von 9,99 Euro in weißer Farbe im IKEA-Onlineshop oder in den Möbelhäusern vor Ort erworben werden. Das Smart Home-Accessoire liefert dabei nicht nur Benachrichtigungen, wenn man zuhause eine Tür oder ein Fenster offen gelassen hat, sondern kann auch mit smarten Leuchtmitteln kombiniert werden. Bei letzterem Anwendungsfall schaltet sich beispielsweise die Beleuchtung ein, wenn eine Tür geöffnet wird – unter anderem ideal für einen begehbaren Kleiderschrank.

Der Parasoll-Sensor kann mit Schrauben oder mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband an einer Tür oder einem Fenster befestigt werden. Wenn der Sensor mit dem Dirigera Hub verbunden ist, schickt der Sensor eine Benachrichtigung über offen stehende Türen oder Fenster an das eigene Smartphone. Um den Parasoll-Sensor in Betrieb zu nehmen, können wiederaufladbare AAA-Akkus verwendet werden, die man leicht austauschen kann.

Das Update für die IKEA Home Smart-App steht ab sofort im deutschen App Store kostenlos zum Download bereit. Im Durchschnitt vergeben die Nutzer und Nutzerinnen gute 4,3 von 5 Sternen für die Smart Home-App von IKEA.