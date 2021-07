IKEA SYMFONISK Rahmen: WiFi-Lautsprecher ab heute im Verkauf

Den neuen IKEA SYMFONISK Rahmen-Lautsprecher habe ich euch vor einer Woche in meinem Test ausführlich vorgestellt. Die Verarbeitung ist günstig, aber in Ordnung, der Klang hingegen echt gut. Durch die Integration ins Sonos-System, kann man so sein Setup einfach erweitern. Zudem ist auch AirPlay 2 mit an Bord. Falls ihr eine Verwendung für den neuen Rahmen-Lautsprecher findet, könnt ihr ab sofort zugreifen.

Der IKEA SYMFONISK Rahmen startet heute in den Verkauf. Die Online-Verfügbarkeit sieht eher schlecht aus, auch in den Märkten sind die Lautsprecher nur vereinzelt als lagernd gelistet. Die austauschbaren Fronten gibt es für 20 beziehungsweise 30 Euro – je nach Design. Ich würde hier definitiv mindestens ein neues Design mit einrechnen, da das Standardbild einfach nur langweilig ist.

Klickt euch gerne noch einmal im meinen Testbericht, in dem ihr alle Details zum neuen Lautsprecher findet. Abschließend die Frage an euch: Wie findet ihr die Kombination aus Bild und Lautsprecher? Werdet ihr euch den IKEA SYMFONISK Rahmen an die Wand hängen?