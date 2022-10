Lite Bulb Moments: Neue Lichtlösungen für Drinnen und Draußen

Die junge dänische Marke Lite Bulb Moments steigt in den Smart Lightning Markt ein und bietet vom Start weg zahlreiche Lichtlösungen an. Vorweg: HomeKit-Support gibt es derzeit nicht, lediglich Alexa und Google werden unterstützt. Die Steuerung erfolgt zudem über die Smart-Life-App, mit der auch Samsung SmartThings unterstützt wird.

Die Lite Bulb Momente Eckleuchte wird einfach in eine Ecke gestellt und leuchtet dann die Wand an. Der verbaute Lightstrip kann mehrere Farben gleichzeitig anzeigen, ebenso ist eine Musiksynchronisationsfunktion für Lichteffekte mit an Bord. Die Lebensdauer wird mit 30.000 Stunden angegeben, die Höhe der Lampe beträgt 1,4 Meter. Der Kaufpreis liegt bei 129,99 Euro.

Die Lite Bulb Moments Lichterkette ist in verschiedenen Formen erhältlich und startet bei 89,99 Euro. Durch den IP65 Wasserschutz kann die Lichterkette auch Draußen auf der Terrasse oder im Garten verwendet werden. Auch hier gibt es eine smarte Anbindung, insgesamt kann man auf 64 Millionen Farben zurückgreifen.

Zudem gibt es noch die Lite Bulb Moments Kirschblüten-Dekor-Tischlampe mit insgesamt 36 LEDs. Auch diese Lampe kann Outdoor betrieben werden, macht sich aber auch in den eigenen vier Wänden auf einem Sideboard gut. Ausgeschaltet wirkt das Design sehr trist, in dunklen Umgebungen und mit schönen Farben sieht das ganze schon anders aus. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

Bei der Lite Bulb Moments 10m Smart Outdoor Light Chain handelt es sich um eine LED-Lichterkette mit 50 LEDs, verteilt auf 10 Meter. Bei diesem Produkt wird in der Beschreibung Apple Siri erwähnt – ob diese Angabe stimmt, weiß ich nicht. Die Lichterkette wird bei Cyberport für 65,90 Euro verkauft.