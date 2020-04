Mujjo Full Leather Case: Neue Slate Green-Farbvariante für das iPhone 11 Pro

Über die tollen Produkte des niederländischen Herstellers Mujjo haben wir schon in der Vergangenheit häufiger berichtet. Die Firma um Gründer und Designer Remy Nagelmaeker stellt seit Jahren hochwertige Cases und Sleeves für iPhones, iPads und MacBooks sowie spezielle Handschuhe zur Nutzung mit Touchscreens her.

Einer der Klassiker des Portfolios, das Mujjo Full Leather Case für das iPhone, kommt auch bei uns in der Redaktion zum Einsatz. Kollege Fabian nutzt eine Variante in Alpine Green für sein iPhone 11 Pro Max, und auf meinem iPhone XR macht die Monaco Blue-Version des Full Leather Cases nach wie vor höchst zufriedenstellend eine gute Figur. Das Design der Cases orientiert sich dabei stark an Apples eigenen Schutzhüllen aus Leder – mit dem kleinen Unterschied, dass statt des Apfellogos der Mujjo-Schriftzug eingeprägt wurde.

Wie uns Geschäftsführer Remy nun mitgeteilt hat, steht ab sofort im Webshop von Mujjo eine neue Farbvariante für die iPhone 11-Modelle bereit: Slate Green. Der dunkelgrüne Farbton soll perfekt zum nachtgrünen iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max passen und ist in drei verschiedenen Designvarianten – schlicht, mit seitlichem oder oberem Kreditkarten-Einschub – zu Preisen ab 44,90 Euro (zzgl. Versand) erhältlich. Für das iPhone 11 und alle anderen älteren iPhones gibt es weiterhin die Farboptionen Schwarz, Cognac, Monaco Blue, Olive und Alpine Green. Fabians Bericht zum Mujjo Full Leather Case findet ihr abschließend zum Nachlesen hier.