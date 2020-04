Apples neues Magic Keyboard zeigt sich in ersten Hands-On-Videos

Mit einem Preis von 339 Euro für das kleine iPad Pro und 399 Euro für das große Modell kann man beim neuen Magic Keyboard von Apple kaum noch von einem Zubehör sprechen. Umso gespannter darf man sein, was Apple für diesen Preis abliefert – und erste Erkenntnisse gibt es schon jetzt in einigen YouTube-Videos.

das Magic Keyboard für iPad Pro im Apple Online Store

Während wir uns noch bis Montag gedulden müssen, hat ein Apple-Nutzer auf YouTube bereits erste Erfahrungen mit dem neuen Magic Keyboard sammeln können. Sein Eindrücke hat er in mehreren Video gesammelt, zwei davon wollen wir euch in diesem Artikel zeigen. Zunächst gibt es einen kleinen Überblick, danach seht ihr ein über acht Minuten langes Video, in dem zahlreiche Fragen beantwortet werden.

Interessant ist unter anderem der maximale Winkel, mit dem sich das iPad nach hinten klappen lässt. Hier ist man ziemlich beschränkt, wohl allerdings nicht ohne Grund: Apple will sicher gehen, dass das iPad Pro mit Magic Keyboard auf allen Untergründen sicher steht und nicht nach hinten kippt – das scheint so sichergestellt zu sein.

Ebenfalls interessant ist der am Magic Keyboard verbaute USB-C-Port. Dieser dient nur zum Aufladen des iPads, hat aber durchaus seine Daseinsberechtigung. Denn so bleibt der USB-C-Anschluss am iPad Pro frei, um dort Zubehör anschließen zu können. Einen integrierten Akku hat das Magic Keyboard nicht – es zieht seinen Strom über den Smart Connector des iPads. Das heißt auch: Es funktioniert nur, wenn das iPad an der Hülle befestigt ist.