Neu: Amegat Powerbank mit 20.000 mAh, integriertem USB-C-Kabel und Display

Powerbanks mit integriertem Kabel sind gerade im Trend – und das aus gutem Grund. Unterwegs ist man nicht auf ein zusätzliches Kabel angewiesen, um das eigene iPhone aufzuladen. Die neue Amegat Powerbank (Amazon-Link) mit 100 Watt und 20.000 mAh Kapazität, setzt auch auf ein integriertes USB-C-Kabel sowie auf ein Display.

Mit 100 Watt USB-C könnt ihr sogar ein MacBook Pro oder andere Geräte aufladen, die etwas stromhungriger sind. Zusätzlich bietet die Powerbank einen weiteren USB-C- sowie USB-A-Port, um bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Da der Output mit 100 Watt großzügig bemessen ist, werden auch mehrere Geräte gleichzeitig schnell aufgeladen. Wenn eure Geräte den Strom verbraucht haben, könnt ihr das mit Nylon umflochtene Kabel nutzen, um die Powerbank mit 60 Watt Input aufzuladen – ein entsprechend starkes Netzteil vorausgesetzt.

Die perfekte Powerbank für iPhone, iPad und Mac

Seitlich befindet sich ein Display, das die Leistung in Echtzeit anzeigt, die verbleibende Kapazität in Prozent sowie Stunden und Minuten auflistet und gleichzeitig ein Batterie-Icon zur Visualisierung anbietet. Auch optisch macht die Powerbank einiges her, denn ihr könnt euch zwischen den Farben Sturmgrau oder Frostweiß entscheiden.

Der Preis ist mit 99,99 Euro hoch angesetzt, allerdings gibt es bei Amegat immer wieder Rabatte – so auch jetzt. Nutzt den 30-Prozent-Coupon, um an der Kasse nur 69,99 Euro zu bezahlen. Wir werden uns die Powerbank für euch noch einmal genauer anschauen, damit wir euch unsere eigenen Eindrücke schildern können.