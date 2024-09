Highlights der Woche: Habt ihr das iPhone 16 bestellt?

Habt ihr am Freitag pünktlich euer iPhone 16 oder iPhone 16 Pro bestellt? Dann sollte das neue iPhone am kommenden Freitag, dem 20. September bei euch eintreffen. Bevor das iPhone in den Markt startet, dürfen ausgewählte Medien und YouTuber ihre Testberichte schon vorab veröffentlichen. Und das passiert immer ein paar Tage vor dem offiziellen Start, vermutlich schon Anfang nächster Woche. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden die ersten Stimmen für euch zusammenfassen.

Gleichzeitig starten kommenden Freitag auch die neuen AirPods 4, die neuen AirPods Max, die Apple Watch Ultra 2 in Schwarz und die brandneue Apple Watch Series 10.

Neben dem ganzen Trubel ums iPhone 16, Apple Watch 10 und mehr, haben wir uns auch ein paar Produkte ganz genau angesehen. Klickt euch gerne in unsere neusten Testberichte, die ihr folgend findet:

