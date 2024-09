Jetzt vorbestellen: iPhone 16 und iPhone 16 Pro gehen in den Verkauf

Ab sofort könnt ihr das neue iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorbestellen, um eines der neuen Geräte am 20. September auspacken zu dürfen. Wir hoffen, ihr habt eure Bestellung schon vorbereitet, denn Apple macht es uns in diesem Jahr besonders einfach, da man seine Bestellung im Detail vorbereiten kann und jetzt nur noch abschicken muss. Für welches iPhone entscheidet ihr euch?

iPhone 16 und iPhone 16 Pro auch bei Amazon bestellen

Insofern euer Wunschmodell nicht mehr mit Auslieferung am 20. September verfügbar ist, könnt ihr auch bei Amazon eine Bestellung aufgeben.

iPhone 16 bei Amazon (Amazon-Link)

iPhone 16 Plus bei Amazon (Amazon-Link)

iPhone 16 Pro bei Amazon (Amazon-Link)

iPhone 16 Pro Max bei Amazon (Amazon-Link)

iPhone 16 oder iPhone 16 Pro? Wir bevorzugen das Pro-Modell

Während mir die neuen Farben beim iPhone 16 richtig gut gefallen, entscheide ich mich dennoch für ein iPhone 16 Pro. Der Aufpreis ist es mir wert, denn dafür bekomme ich ein schnelleres iPhone, ein deutlich besseres Display, drei statt nur zwei Kameras, einen 5-fach optischen Zoom und mehr. Auf dieser Apple-Webseite könnt ihr verschiedene iPhone-Modelle gegenüber stellen, um einen Vergleich aller Spezifikationen durchzuführen.

So teuer ist das iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Immerhin: Die neuen iPhone 16-Modelle sind nicht teurer geworden und damit auf dem gleichen Preisniveau wie die letztjährige iPhone-Generation. Dennoch muss man für ein neues iPhone tief in die Tasche greifen und da mir persönlich 128 GB Speicher zu wenig sind, rechne ich direkt einen Aufpreis mit ein. Beachtet nur, dass das iPhone 16 Pro Max als einziges Modell mit 256 GB startet und nicht mit 128 GB Speicher erhältlich ist.

iPhone 16 mit 128 GB Speicher für 949 Euro

iPhone 16 mit 256 GB Speicher für 1.079 Euro

iPhone 16 mit 512 GB Speicher für 1.329 Euro

iPhone 16 Plus mit 128 GB Speicher für 1.099 Euro

iPhone 16 Plus mit 256 GB Speicher für 1.229 Euro

iPhone 16 Plus mit 512 GB Speicher für 1.479 Euro

iPhone 16 Pro mit 128 GB Speicher für 1.199 Euro

iPhone 16 Pro mit 256 GB Speicher für 1.329 Euro

iPhone 16 Pro mit 512 GB Speicher für 1.579 Euro

iPhone 16 Pro mit 1 TB Speicher für 1.829 Euro

iPhone 16 Pro Max mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro

iPhone 16 Pro Max mit 512 GB Speicher für 1.699 Euro

iPhone 16 Pro Max mit 1 TB Speicher für 1.949 Euro

Mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen

Es ist wichtig, dass ihr euer neues iPhone mit Kreditkarte oder per Paypal direkt bezahlt. Denn nur dann wird euer iPhone pünktlich verschickt und ihr könnt euer neues Schmuckstück direkt am 20. September in den Händen halten. Außerdem empfehlen wir, dass ihr Zubehör separat bestellt, damit es zu keinen Verzögerungen beim iPhone-Versand kommt.