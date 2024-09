Mach dich bereit: iPhone-Bestellung für Freitag vorbereiten

Ab Freitag wird man das iPhone 16 und iPhone 16 Pro sowie die beiden dazugehörigen großen Modelle im Apple Store bestellen können. Genauer gesagt ab 14:00 Uhr deutscher Zeit. Dieses Jahr macht Apple euch die Geschichte deutlich leichter, denn ihr könnt das von euch gewünschte Modell schon jetzt zur Bestellung vorbereiten.

In der Apple Store App findet ihr ab sofort direkt auf der Startseite die Hinweise „Mach dich bereit“. Ihr könnt einfach das von euch gewünschte Modell auswählen und die komplette Konfiguration vornehmen. Zudem könnt ihr Zubehör auswählen und die Zahlungsmethode und die Lieferadresse festlegen.

Alle Schritte, die sonst bei der eigentlichen Bestellung am Bestellstart jede Menge Stress versuchen, könnt ihr so schon in Ruhe in den kommenden drei Tagen erledigen. Ihr müsst nur damit fertig sein, bevor der Apple Online Store am Freitag, vermutlich bereits am Vormittag, offline genommen wird.

Sobald die Apple Store App dann um kurz nach 14:00 Uhr am Freitag wieder online geht, werden nur wenige Klicks reichen, um die bereits vorbereitete Bestellung abzuschicken.

Was wird euer nächstes iPhone?

Meine Auswahl ist übrigens schon getroffen. Es wird das iPhone 16 Pro mit 256 GB Speicher in Titan Weiß. Letztes Jahr war ich noch mit Titan Natur unterwegs, nun ist es aber Zeit für ein wenig mehr Frische. Für welches Modell entscheidet ihr euch? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer nächstes iPhone wird.

Auf die Preise sind wir ja bereits eingegangen. Erfreulicherweise sind sämtliche iPhone-Modelle in diesem Jahr nicht teurer geworden, ihr bezahlt genau so viel, wie noch für das iPhone 15 und seine Geschwister. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Speicher-Upgrade. So wurde ja gemunkelt, dass das iPhone 16 Pro bereits mit 256 GB starten könnte – im Gegensatz zum Pro Max bleibt hier aber die 128 GB Option erhalten.