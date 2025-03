iPhone 16e: Teardown bringt größeren Akku, C1-Modem und weiteres zum Vorschein

Teardown-Videos, also Videos, in denen ein technisches Gerät in seine Einzelteile zerlegt wird, sind eine beliebte Kategorie auf YouTube. Der Kanal REWA Technology hat sich im Rahmen eines Teardowns an Apples neues iPhone 16e gewagt und das Einsteiger-iPhone auf Herz und Nieren geprüft. Zum Vorschein kam unter anderem ein größerer Akku und das neue C1-Mobilfunk-Modem.

Der Teardown bestätigt Apples Angabe in dessen Ankündigungsvideo zum iPhone 16e in Sachen Designänderung im Innern. Apple hatte in dem Video mitgeteilt, man habe das Design angepasst, um einen größeren Akku verbauen zu können. Tatsächlich hat der Akku des iPhone 16e mit 4.005 mAh Batteriekapazität eine um 12 Prozent größere Kapazität als das iPhone 16.

iPhone 16e hat einen größeren Akku

In Wattstunden drückt sich der größere Akku des iPhone 16e gegenüber dem iPhone16 so aus: Der Akku des iPhone 16e schafft 15,55 Wh, der des iPhone 16 13,83 Wh. Der Akku selbst ist mit dem gleichen Klebstoff befestigt, der mit der iPhone-16-Serie eingeführt wurde, und der sich lösen lässt, wenn er unter Strom mit niedriger Spannung gesetzt wird. Es wird erwartet, dass diese Technologie auch beim iPhone 17 zum Einsatz kommen wird.

Auch der A18-Chip kommt im Rahmen des Teardowns zum Vorschein. REWA Technology folgert, dass dessen Reparatur im Schadensfall jedoch schwieriger sein könnte, da der Chip sich schlecht entfernen lässt. Auch einen Blick auf Apples eigens entwickeltes C1-Mobilfunk-Modem könnt ihr im Teardown werfen.

Den gesamten Teardown könnt ihr im Video unten in voller Länge ansehen. Das iPhone 16e ist ab sofort im Handel erhältlich.

iPhone 16e ab sofort im Handel erhältlich

