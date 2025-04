Decoded: Neue MagSafe-Hüllen für das iPhone 16e vorgestellt

Der Zubehör-Hersteller Decoded aus den Niederlanden war auch bei uns im Blog schon mehrfach in Artikeln präsent. Das Unternehmen aus Rotterdam wurde 2009 gegründet und stellt Accessoires für iPhones, iPads, die Apple Watch, das MacBook und mehr her. Nun hat Decoded auch passendes Zubehör für das neue iPhone 16e vorgestellt. Es gibt Hüllen und Cases aus drei unterschiedlichen Materialien: ECCO-Leder, recyceltem Plastik und antimikrobiellem Silikon. Allen ist eine MagSafe-Kompatibilität gemein. Wir stellen die Neuerscheinungen im Folgenden vor.

Silicone Backcover: Farbenfroh und antimikrobiell

Das Silikoncase mit der kompletten Produktbezeichnung „Decoded Antimicrobial Silicone Backcover“ vernichtet dank der im Material integrierten antimikrobiellen Formel Bakterien und andere Mikroorganismen, und schützt das iPhone darüber hinaus auch vor Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe. Eine Kombination aus Mikrofaser-Innenfutter, einem stoßresistenten und erhöhtem Polycarbonat-Rahmen sowie der geschlossenen Unterseite ermöglicht einen Rundumschutz und festen Sitz. Ohne die Hülle entfernen zu müssen, ist kabelloses Laden und Laden via MagSafe zudem dank Magneten möglich.

Recycled Plastic Backcover: Schutz im transparenten Stil

Decodeds transparente Hülle aus kratzresistentem, recyceltem Polycarbonat und UV-geschützten Materialien kleidet das iPhone schützend aus, bewahrt dabei den originalen Look und lässt die Farbe des Geräts durchscheinen. Seitliche Luftkammern zur Stoßabsorption sowie ein erhöhter Kameraring und Rahmen schützen das iPhone vor Stößen und Kratzern, während die metallenen Knöpfe für eine präzise Bedienung sorgen sollen. Auch das transparente Case lässt sich an MagSafe-Zubehör und während des kabellosen Ladens mühelos ausrichten.

Leather Backcover und Detachable Wallet: Flexibel einsetzbar

Zum Schutz des iPhones vereint das Leather Backcover Leder-Material mit funktionalem Design und eröffnet mit der abnehmbaren Brieftasche, dem Detachable Wallet, die Möglichkeit, stets Geldscheine und wichtige Karten mitzuführen, ohne die Tasche zu überladen. Gefertigt aus ECCO-Vollnarbenleder, entwickelt sich mit der Zeit eine natürliche Patina, die dem iPhone ein individuelles Aussehen verleiht. Während ein stoßresistenter Polycarbonat-Rahmen Stöße und Stürze absorbiert, schützen erhöhte Kanten und die Innenverkleidung aus Mikrofaser das iPhone vor Kratzern.

Außerdem sorgen innere Magnete für ein stressfreies kabelloses oder MagSafe-Laden, der Kameraring und die seitlichen Tasten sind aus Metall gefertigt. Mit dem Magnetverschluss kann die Brieftasche schnell und problemlos befestigt werden, so dass das iPhone für Streaming oder Facetime auch horizontal positioniert werden kann. Ich hatte das Decoded Wallet bereits für das iPhone 15 Pro ausprobieren können und war damals von der Vielseitigkeit und guten Materialqualität begeistert.

Verfügbarkeit und Preise

Für das iPhone 16e ist das Silicone Backcover von Decoded in den Farben Bubble Gum und Navy und zu einem Preis von je 39,99 Euro, und das Recycled Plastic Backcover in den Farben Transparent White und Transparent Black für je 34,99 Euro bei Technikdirekt erhältlich. Das Leather Backcover ist wiederum für je 44,99 Euro und das Leather Detachable Wallet für 59,99 Euro jeweils in den Farben Black oder Chocolate Brown und, im Falle des Leather Backcovers, zusätzlich in der Farbe Clay bei Technikdirekt erhältlich.