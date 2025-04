Der neue Amazon Kindle Paperwhite wird wieder günstiger verkauft

Der erst im Oktober 2024 auf den Markt gekommene Kindle Paperwhite der neuesten Generation wurde zum Black Friday bereits für 144,99 Euro verkauft. Seitdem konnte man, auch während der Frühlings-Angebote, nur für den „normalen“ Listenpreis von 169,99 Euro zuschlagen. Kurz vor Ostern bietet Amazon seinen beliebtesten eBook-Reader zu einem neuen Bestpreis an: 134,99 Euro (Amazon-Link).

Der neue Kindle Paperwhite hat im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger nur einige marginale Veränderungen erhalten, so dass sich ein direktes Upgrade wohl nicht lohnt. Das Display ist jetzt 7 Zoll statt 6,8 Zoll groß, die ohnehin schon lange Akkulaufzeit beträgt jetzt bis zu 12 Wochen und das Umblättern der Seiten soll 25 Prozent schneller erfolgen.

Upgrade von älteren Kindle-Modellen kann sich lohnen

Aber vielleicht habt ihr ja noch einen älteren Kindle im Einsatz oder wollt ganz frisch einsteigen? Dann ist das 2024er-Modell definitiv eine interessante Wahl. Er ist natürlich mit USB-C ausgestattet und verfügt über ein beleuchtetes Display, bei dem ihr auch die Farbtemperatur anpassen könnt. „Von weiß bis Bernstein, um sowohl im Dunkeln als auch in der hellen Sonne immer gut zu lesen“, heißt es in der Produktbeschreibung von Amazon. Das Display kann sich wirklich „sehen lassen“.

16 GB Speicher sind mehr als ausreichend für tausende eBooks. Das Gewicht wird von Amazon mit 211 Gramm angegeben. Zudem ist der Kindle Paperwhite wassergeschützt gestaltet und kann somit auch in der Badewanne genutzt werden. Erst kürzlich wurde ein Software-Update veröffentlicht, mit dem man zweimal auf eine beliebige Stelle an den Seiten oder auf der Rückseite des Kindle tippen kann, um in Büchern umzublättern oder auf der Startseite sowie in der Bibliothek nach unten zu scrollen. Das macht die Nutzung noch ein wenig komfortabler.

Angebot Der neue Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) – Unser schnellster Kindle, mit neuem... Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 % schneller.

Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut lesbaren Text, jederzeit und überall.