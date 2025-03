Gurman: Steht ein baldiges iPad Air- und iPad 11-Release an?

Apple soll noch in dieser Woche ein neues MacBook Air mit M4-Chip präsentieren – so pfeifen es die Spatzen zumindest seit geraumer Zeit von den Dächern. Wie nun Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines Power On-Newsletters berichtet, sollen kurz nach dem MacBook Air-Release auch neue iPads folgen.

Wie es im Power On-Newsletters des Apple-Analysten und Tech-Redakteurs heißt, sollen die Bestände der iPad Air- und iPad 10-Modelle in den Apple Stores niedrig sein. Gurman deutet dies als ein Zeichen, dass die Veröffentlichung neuer iPads kurz bevorsteht. Der Bloomberg-Redakteur berichtet in seinem neuen Newsletter:

„Es gibt ein neues iPad Air – und es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass die Markteinführung näher rückt. Das Unternehmen beginnt, die Lagerbestände des Geräts in seinen Einzelhandelsgeschäften abzubauen, ein Trend, den wir bereits beim inzwischen eingestellten iPhone SE und dem bestehenden MacBook Air beobachten konnten. Es gibt auch einige Anzeichen für Engpässe bei den Lagerbeständen des Einsteiger-iPads, von dem ich erwarte, dass es zur gleichen Zeit wie die iPad Air-Reihe aktualisiert wird.“

Im Gegensatz zum neuen MacBook Air gibt Gurman jedoch auch an, dass die neuen iPad-Modelle „wahrscheinlich nicht in den nächsten paar Tagen kommen werden.“ Es ist also davon auszugehen, dass ein genauer Zeitrahmen für ein iPad-Release noch nicht feststeht, die neuen Tablet-Modelle der Air- und Einstiegsreihe aber wohl nicht zeitgleich mit einem neuen MacBook Air mit M4-Chip von Apple präsentiert werden. Das Team von MacRumors geht davon aus, „dass diese iPads irgendwann im März oder April auf den Markt kommen werden.“

Was die Spezifikationen des kommenden iPad Air oder iPad 11 betrifft, sollen keine größeren Designänderungen geplant sein und die Geräte nur unter der Haube Verbesserungen erhalten sollen. Das kommende iPad Air könnte mit einem M3- oder M4-Chip ausgestattet sein, während das iPad 11 Gerüchten zufolge mit einem A16 Bionic-Chip oder A17 Pro-Chip ausgestattet sein wird. Ein neues iPad Pro dürfte wohl erst mit der Ankündigung des M5-Chip auf den Markt kommen, zudem wurde das iPad mini erst vor ein paar Monaten aktualisiert.