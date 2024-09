Munbyn A4 Thermodrucker ITP04 im Test: Mobiler Drucker mit App

Anzeige. Ich kenne tatsächlich viele Haushalte, die gar keinen Drucker mehr haben. Glücklicherweise wird ja ziemlich viel online erledigt, doch hin und wieder benötigt man dann doch einen Ausdruck. Und es muss nicht immer ein großer Drucker mit Scanner und Fax sein, es tut auch ein mobiler Drucker, der sich einfach per Smartphone-App bedienen lässt. Denn auch ein Computer ist längst nicht in jedem Haushalt verfügbar. Ich habe den Munbyn Thermodrucker A4 getestet, der komplett auf Tinte verzichtet.

Pro Kompakt

solide Druckergbnisse

bis zu A4

App-Bedienung

Papierauswahl Kontra Abreißkante

kein Farbdruck

kein AirPrint Munbyn Thermodrucker ITP04 Amazon Logo Hersteller-Webseite

Ein Thermodrucker hat den Vorteil, dass keine Tinte benötigt wird und demnach auch keine teuren Folgekosten entstehen. Der Druck erfolgt ausschließlich durch Hitze an den passenden Stellen, wobei dafür ein spezielles Papier mit einer hitzeempfindlichen Beschichtung benötigt wird. Gedruckt wird hier nur in Schwarz, demnach eignet sich der Munbyn Thermodrucker ITP04 nicht für Fotos, sondern mehr für Dokumente und Schwarz-Weiß-Bilder.

Der Vorteil des Munbyn-Druckers ist die Tatsache, dass hier auch Dokumente mit bis zu einer Größe von A4 gedruckt werden können. Besonders komfortabel ist das eingelegte A4 Thermopapier, allerdings kann man auch andere Größen auswählen und sogar Papier nutzen, das man hinter den Drucker legt, welches automatisch eingezogen wird.

Der Munbyn Thermodrucker ITP04 ist besonders schnell einsatzbereit

Der kompakte Drucker mit den Abmessungen 290 x 90 x 60 Millimeter ist optisch einfach gehalten und aus Kunststoff gefertigt. Der 2.600 mAh Akku ist groß bemessen und kann für einen aktiven Tag ausreichen. Über den einzigen Knopf auf der Oberseite lässt sich das Gerät anschalten, und ihr könnt mit einem längeren Klick den Drucker mit eurem Smartphone oder Tablet verbinden. Dafür benötigt ihr die kostenlose SharpFox-App, die keine Registrierung voraussetzt.

In der mobilen App könnt ihr zum Beispiel PDFs und andere Dokumente importieren und schnell ausdrucken. Mit der Verbindung zur Dateien-App könnt ihr schnell Dokumente aus iCloud auswählen und ausdrucken. Der Druck selbst ist nicht besonders schnell und die Qualität erfolgt mit bis zu 203 DPI. Das ist für einfache Dokumente vollkommen in Ordnung, allerdings muss man wissen, dass einfache Thermodrucker eben keine gestochen scharfen Ausdrucke schaffen. Text ist sehr gut lesbar, und auch Tabellen und andere Elemente sind gut dargestellt. Ein paar Beispiel-Ausdrucke könnt ihr auf den folgenden Bildern sehen.

In der SharpFox-App könnt ihr zudem auf einen Editor zugreifen, in dem ihr eigenen Text erstellen, Tabellen anlegen, Emojis hinzufügen oder Rahmen nutzen könnt. Die Bedienung ist einfach, jedoch ist alles nur in englischer Sprache verfügbar. Praktisch ist auch der sogenannte Scan-Print, bei dem ihr ein Dokument mit der Kamera fotografieren und direkt drucken könnt. Das ist zum Beispiel bei Dokumenten praktisch, die man noch zwingend ausgedruckt unterschreiben muss. Des Weiteren gibt es auch eine optimierte Funktion, mit der ihr einen Ausweis scannen und drucken könnt.

Das Ausdrucken einer Webseite ist auch möglich, allerdings gibt es hier aufgrund von zahlreichen Bildern und Bannern eher gemischte Ergebnisse. Druckt man jedoch nur Text, ist das Ergebnis wieder sehr gut.

Thermodrucker kann man auch mit dem Mac verbinden

Während der Ausdruck via Smartphone oder Tablet über Bluetooth funktioniert – AirPrint gibt es leider nicht – kann man den Thermodrucker auch am Computer verwenden. Der Anschluss erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel, wobei für den Mac auch ein USB-A-auf-USB-C-Adapter mit dabei ist. Ihr müsst lediglich einen Treiber auf dieser Webseite herunterladen und könnt dann in den Druckeinstellungen den Munbyn-Drucker auswählen, um Dokumente drucken zu können.

Das könnte etwas besser sein

Insgesamt finde ich den Munbyn Thermodrucker ITP04 wirklich super, da er kompakt ist, über einen Akku verfügt und auf Tinte verzichtet. Wenn man jedoch von einer Rolle druckt, ist das Papier nach dem Ausdruck immer noch “gerollt”. Das kann je nach Einsatzzweck etwas nervig sein, jedoch kann man das verhindern, indem man sich für einen Stapel Thermopapier entscheidet, das auch nach dem Druck plan ist.

Verwendet man das A4 Thermopapier, das von einem Stapel hinter dem Drucker eingezogen wird, sind auch die Ausdrucke plan und nicht gerollt. Hier ist dann kein endloser Druck möglich, wie es beim Rolling-Paper der Fall ist, wobei sowieso fast alle Dokumente in der A4-Standardgröße vorliegend sind.

Etwas vorsichtig muss man sein, wenn man das Papier von der Rolle abreißt. Das Papier müsst ihr vorsichtig über die “Zähne” abreißen, und hier kann es vorkommen, dass der Abschnitt nicht perfekt ist. Wenn man ganz vorsichtig ist und etwas Übung hat, klappt es aber ganz gut. Der Vorteil bei einer durchgehenden Rolle ist natürlich, dass ihr verschieden große Elemente drucken könnt, ohne euch über die Papiergröße Sorgen zu machen. Nutzt man jedoch einen Stapel Thermopapier, entfällt das Abreißen und ihr habt schönere Kanten.

Der Munbyn Thermodrucker ist portabel und leicht

Insofern ihr den Drucker nicht nur zu Hause verwendet, sondern auch unterwegs, ist er schnell eingepackt und super schnell einsatzbereit. So kann man zum Beispiel bei Kunden oder Kundinnen direkt vor Ort einen Ausdruck machen, wofür ihr lediglich euer Smartphone benötigt.

Der Drucker eignet sich bestens für PDF-Dokumente mit Text und Tabellen, allerdings erfolgt der Ausdruck nur in Schwarz-Weiß. Einen echten Drucker kann der Munbyn Thermodrucker ITP04 nicht ersetzen, allerdings soll er das auch nicht. Wer unterwegs Rechnungen oder andere Dokumente drucken muss oder einfach gelegentlich Dokumente ausdrucken möchte, ist mit dem günstigen Munbyn Thermodrucker gut bedient.

Günstiger Preis für einen guten Drucker

Der A4 Thermodrucker von Munbyn ist mit aktuell 77,99 Euro auch günstiger erhältlich, da er sonst 119,99 Euro kostet. Aktiviert den 30 Euro Coupon auf der Produktseite und nutzt im Warenkorb unseren Code MUNBYN04, um auf den genannten Preis zu kommen. Als Verbrauchsmaterial müsst ihr natürlich das Papier einrechnen, unter anderem gibt es zwei A4 Thermopapier Rollen mit je knapp 3 Meter Länge für 17,99 Euro oder das Thermopapier A4 für 21,59 Euro.

