Apple Intelligence auch 2025 wohl noch nicht in Deutschland

Auf der Apple-Keynote am gestrigen Abend war Apple Intelligence quasi allgegenwärtig und wurde immer wieder erwähnt. Zusammen mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 wird die künstliche Intelligenz aus Cupertino im Oktober starten – allerdings nur mit US-Englisch als Sprachoption. Im Dezember soll dann die Ausweitung auf Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Südafrika folgen.

Bereits bei der ersten Präsentation von Apple Intelligence auf der WWDC hatte Apple angekündigt, dass im kommenden Jahr weitere Sprachen folgen werden. Apple Intelligence soll im Laufe von 2025 auch in Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch verfügbar sein.

Zumindest Japanisch ist dann doch eine kleine Überraschung, immerhin liegt es im Ranking der am meisten gesprochenen Sprachen sogar hinter Deutsch. Allerdings: Die Zahl der japanischen Muttersprachler ist bedeutend höher. Hier die Top-10 der Muttersprachler in Millionen:

Chinesisch (1.197) Spanisch (414) Englisch (335) Hindi (335) Arabisch (237) Portugiesisch (203) Bengalisch (193) Russisch (167) Japanisch (122) Javanisch (84)

Zumindest was die zukünftige Verbreitung von Apple Intelligence in Europa anbelangt, dürften wir aber so ziemlich die nächsten auf der Todo-Liste von Apple sein. Nur wird das vermutlich nicht in der ersten Jahreshälfte 2025 passieren. Frühestens dürfte sich Apple zu diesem Thema auf der WWDC 2025 im Juni äußern.