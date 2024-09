Smart Home Tage bei tink.de mit bis zu 60 Prozent Rabatt

Aktuell laufen bei tink.de die Smart Home Tage und es gibt wieder etliche Angebote. Bis zu 60 Prozent Rabatt sollen drin sein, der Durchschnitt wird wohl deutlich darunter liegen. Trotzdem sind etliche bekannte Marken und spannende Produkte dabei, so dass sich ein Blick auf die Angebote definitiv lohnt. Auf der Aktionsseite könnt ihr alle Angebote auf eigene Faust entdecken, wir liefern euch 10 Highlights.

Tado Starter Kit Smartes Heizkörper-Thermostat X

Falls ihr auf die neueste Generation von Tado inklusive Thread-Hub setzen möchtet, bekommt ihr ein Starter-Set mit drei X-Thermostaten für 229,95 Euro. Verwendet dazu im Warenkorb den Gutscheincode TADO20 und ihr bekommt den reduzierten Preis. Aber aufgepasst: Die X-Serie ist nicht kompatibel zu den bisherigen Produkten von Tado. (zum Angebot)

Amazon Echo Spot

Einen weiteren Gutschein gibt es für den neuesten Alexa-Lautsprecher von Amazon. Der Echo Spot kostet mit dem Coupon SPOT15 nur 54,95 Euro und kann über Alexa oder Matter auch zur Steuerung der Tado-Thermostate oder vieler anderer Smart Home Geräte verwendet werden. (zum Angebot)

HomePilot Gurtwickler RolloTron pure smart

Ein etwas anderer Ansatz in Sachen Smart Home, aber mit dem Gurtwickler RolloTron pure smart könnt ihr eure bestehenden Rollläden ohne großen Aufwand motorisieren. Es gibt eine praktische Fernbedienung und über das Gateway von HomePilot ist auch eine Anbindung an das Smart Home möglich. Das Set mit zwei Gurtwicklern bekommt ihr für 179,95 Euro. (zum Angebot)

Hombli Smart Pathway Light Starter Kit

Konkurrenz für Philips Hue ist Hombli vielleicht noch nicht, aber diese kleinen Wegeleuchten sind dafür deutlich preiswerter und lassen sich direkt per Bluetooth über euer Handy steuern. Auch hier könnt ihr das System später mit einem Gateway für noch mehr Komfort erweitern. Das 6er-Set gibt es aktuell für 249,95 Euro. (zum Angebot)

Yale Linus Komplett Set

Falls ihr euch keine Gedanken rund um einzelne Komponenten machen möchtet, bietet euch Yale ein Komplett-Set rund um sein Smart Lock Linus an. Mit dabei sind Keypad, Bridge und ein anpassbarer Zylinder für eure Wohnungs- oder Haustür. Das Bundle gibt es für 249,95 Euro. (zum Angebot)

Eve Thermo 3er-Set

Seit letzter Woche stellt Eve Systems endlich das Firmware-Update für Eve Thermo bereit. Das Heizkörper-Thermostat könnt ihr damit einfach per Matter over Thread in euer Smart Home einbinden. Das 3er-Set gibt es zur Feier des Tages für 159,95 Euro. (zum Angebot)

Meater 2 Plus smartes Fleischthermometer

Die Grillsaison geht noch fast 4 Monate und falls ihr ein neues Gadget benötigt, ist der Meater 2 Plus die beste Wahl – unter anderem dank der vielen Sensoren und dank des wasserdichten Designs. Das smarte Thermometer mit Bluetoth gibt es mit dem Code MEATER40 für nur 99 Euro. (zum Angebot)

Eufy SoloCam S220 2er-Set

Bereis für gut befunden haben wir diese Kamera von Eufy. Sie fühlt sich im Outdoor-Bereich pudelwohl und kann dank des integrierten Solarmodul autark arbeiten. Noch besser: Videos können auf einem internen Speicher gesichert werden, so dass nicht zwingend die Homebase oder ein Cloud-Abo erforderlich ist. Das Doppelpack bekommt ihr für 129 Euro. (zum Angebot)

Bosch Smart Home – Starter Set Heizung II

Falls ihr noch Neulinge im Bereich des Smart Home seid und in diesem Winter Heizkosten sparen wollt, könnt ihr mit dem Starter-Set von Bosch Smart Home zum Rundumschlag ausholen. Das System lässt sich später um viele Komponenten erweitern, los geht es für euch mit dem Controller und sechs Thermostaten für 359,95 Euro. (zum Angebot)

Aqara Smart Lock U200

Auch das Aqara Smart Lock U200 gibt es wieder zum Vorteilspreis, mit dem Gutschein AQARA70 bezahlt ihr nur 199,99 Euro. Spannend im Vergleich zu anderen Anbietern: NFC-Karte, AA-Batterieadapter und Panel gibt es kostenlos mit dazu. (zum Angebot)