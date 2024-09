Ehemalige Sonos-Mitarbeiter verraten das Ausmaß des Chaos

Es ist eine Geschichte, die uns in diesem Jahr ganz besonders viel beschäftigt. Vor allem natürlich die Personen, die durch die neue App massiv das Vertrauen in das Unternehmen verloren haben, weil wichtige Funktionen nicht mehr richtig funktionieren. Nun liefert Bloomberg weitere Details zur Misere.

Wie nun herausgekommen ist, hat man einfach nicht ordentlich gearbeitet. Die Einführung der neuen App war notwendig, weil man die Sonos Ace Kopfhörer auf den Markt bringen wollte. Das Unternehmen war anscheinend so mit der Entwicklung neuer Features beschäftigt, dass es die grundlegenden Dinge vergessen hat. Alter Code in alten Programmiersprachen hat dann zu infrastrukturellen Problemen geführt. Am Ende hat man die Fehler in Kauf genommen, nur um die Kopfhörer starten zu können.

Hinzu kam: Während die neue App entwickelt wurde, hat Sonos bereits einige Mitarbeiter entlassen, um Kosten einzusparen. Aber nicht nur das: Man hat auch interne Umstrukturierungen vorgenommen und so dafür gesorgt, dass jahrelang zusammenarbeitende Personen getrennt wurden. Einige Mitarbeiter hätten sogar lautstark protestiert, weil die neue App einfach noch nicht bereit für den Start war.

Ehemalige Mitarbeiter haben Bloomberg nun erzählt, dass Sonos lieber seine Investoren und neue Kunden bevorzugt hätte, statt sicherzustellen, dass die Installationen von langjährigen Kunden weiterhin reibungslos funktionieren würden. Ein Mitarbeiter hat Bloomberg gesagt, dass er sogar Angst um seinen Job gehabt hätte, wenn die neue App noch weiter nach hinten verschoben worden wäre.

Laut Anwalt alles gar nicht so schlimm

Bloomberg hat natürlich auch direkt bei Sonos angeklopft und hat eine Antwort von Eddie Lazarus, dem leitenden Anwalt des Unternehmens, erhalten. Dieser hat gegenüber Bloomberg dann erklärt, dass es korrekt ist, dass die App von Anfang 2024 auf Mai 2024 verschoben wurde. In den internen Meetings hätte es rund um die neue App aber keine lautstarken Proteste gegeben. Es gab eine Liste mit essentiellen Fehlern, die vor dem Start der App behoben werden mussten. Weniger kritische Fehler hatte man aber in Kauf genommen. „Unsere Liste mit wesentlichen Fehlern war aber offensichtlich nicht umfassend genug“, wird Lazarus zitiert.