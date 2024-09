Inside Apple Park: YouTube-Video mit neuen Einblicken in das Apple-Hauptquartier

Wer schon einmal eine jüngere Apple-Keynote gesehen hat, wird auch ein paar kleinere Ansichten des Apple Parks, dem Hauptquartier von Apple in Kalifornien, gesehen haben. In dem kreisrunden und hochmodern wirkenden Gebäude arbeiten nicht nur tausende Angestellte des Unternehmens, sondern es ist in vielen Fällen auch Schauplatz für Apple-Events wie den Keynotes oder der WWDC-Entwicklerkonferenz.

Abgesehen von diesen kleinen Eindrücken gibt es aber kaum wirkliche Informationen zum beeindruckenden Bauwerk, geschweige denn Impressionen und Einblicke hinter den Kulissen. Der YouTube-Kanal „The Studio“ hat nun allerdings mit zwei Tech-Journalisten, Marques Brownlee und Brandon Havard, gesprochen, die bereits mehrfach dort zu Gast waren und einige Fragen der interessierten User beantworteten.

Der Zugang und das Besucherzentrum

Laut Brownlee und Havard ist der Zugang zum Apple Park streng reglementiert und kann für Außenstehende am ehesten über das Besucherzentrum, das gegenüber des kreisförmigen Gebäudes liegt, erfolgen. Es gibt dort unter anderem einen Apple Store, in dem sich exklusive Merch-Artikel, die nur dort angeboten werden, erwerben lassen, und auch etwas zu essen bekommt man dort. Den Zugang zum ringförmigen Hauptgebäude bekommen Besuchende lediglich im Rahmen von Presse-Events, die eine Einladung von Apple erfordern.

Die Architektur

Schon Luftbilder des Apple Parks deuten an, dass beim Bau des Hauptgebäudes eine große Menge Glas verwendet wurde. Der dementsprechend hohe Reinigungsaufwand wird von zahlreichen Angestellten abgefedert, die nur damit beschäftigt sind, die Glasflächen des Gebäudes zu reinigen. Um nicht aus Versehen in eine der vielfachen Glaswände hineinzulaufen, sind selbige mit Markierungen versehen worden.

Das Steve Jobs Theater

Das berühmte Steve Jobs Theater, in dem auch häufig Beiträge der Keynotes gefilmt werden, besteht aus einer leichten Kohlefaserstruktur und wird von vier großen Glasplatten mit einer Dicke von jeweils 12 Millimeter getragen. Das Gewicht des Daches soll laut Aussage im YouTube-Video ganze 73,2 (metrische) Tonnen betragen.

Klima und Strom

Da es naturgemäß schwierig ist, eine Klimaanlage in einer Glasstruktur unterzubringen, finden sich entsprechende Auslässe, die gekühlte Luft abgeben, am Boden der Glasfassade in den Räumen. Über die Versorgung mit Licht können die beiden Gäste im YouTube-Video allerdings nur spekulieren, da man keinerlei Kabel sieht. Möglicherweise gibt es eine große Solaranlage auf dem Dach oder die Kabel sind ganz minimalistisch zwischen den Glaspaneelen verbaut worden.

Parken, Kantine und WLAN

Damit die Ästhetik des Gebäudes nicht beschädigt wird, verzichtet Apple auf große Parkplätze und setzt stattdessen auf große unterirdische Parkhäuser. In der Kantine des Apple Parks gibt es internationale Gerichte, deren Qualität allerdings kontrovers diskutiert wird. Und auch über das WLAN im Gebäude wird im Video gesprochen: Während die Verbindung im Normalfall hervorragend ist, kommt es bei entsprechenden Presse- und Medien-Events durchaus zu Problemen, wenn viele Personen anwesend sind.

Das gesamte und sehr sehenswerte Video von The Studio haben wir euch abschließend unter diesem Artikel eingebunden.