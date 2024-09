Dreame X40 Master: Jetzt stolze 300 Euro günstiger erhältlich

Eigentlich hatte ich für diese Woche meinen ausführlichen Bericht über den Dreame X40 Master geplant. Der aktuell beste Saug- und Wischroboter auf dem Markt kommt in dieser Variante mit einer besonders kompakten Basisstation ohne Wassertanks, denn er wird fest an einen Wasseranschluss angeschlossen. Heute bekommt ihr den Dreame X40 Master zum „Sonderpreis“.

Ein Schnäppchen ist er damit noch immer nicht, aber ihr könnt immerhin ordentlich sparen. Statt 1.699 Euro kostet der Dreame X40 Master derzeit „nur“ 1.399 Euro (Amazon-Link). Die Ersparnis von 18 Prozent entspricht immerhin 300 Euro.

Ich kann euch aktuell nur so viel sagen: Der Dreame X40 Master passt wunderbar in mein Badezimmer. Mit seiner Höhe von 28 Zentimetern passt er genau unter meinen Waschtischunterschrank, der knapp 30 Zentimeter Abstand zum Boden hat. Die nächste Steckdose ist nicht weit und im Badezimmer ist der Anschluss an Frischwasser und Abwasser auch kein Problem.

Das hat natürlich einen Vorteil: Die Wassertanks müssen nicht mehr manuell befüllt und ausgeleert werden, das alles regelt der Dreame X40 Master vollautomatisch. Obwohl ich ihn schon über einen Monat im regelmäßigen Einsatz habe, musste ich mich noch nicht ein einziges Mal um irgendetwas kümmern. Das ist tatsächlich richtig smart.

Ich hoffe, dass ich euch im Laufe der Woche weitere Eindrücke rund um die Installation und den Alltag mit dem Dreame X40 Master schildern kann. Solltet ihr ohnehin schon ein Auge auf den Roboter geworfen haben, solltet ihr euch das Angebot aber nicht entgehen lassen.

dreame X40 Master Staubsaugerroboter mit 28cm kompakter Basisstation, automatisches... Einfaches Wassermanagement und kompaktes, schlankes Design : Erleben Sie müheloses Wassermanagement mit dem automatischen Nachfüll- und...

Ausfahrbare Mopps zum Wischen und anhebbare Seitenbürste : Entdecken Sie die gründliche Reinigung mit der fortschrittlichen Seitenbürste des X40...