Got Bag Daypack 2.0: Mein neuer Tagesrucksack im Test

Die IFA liegt hinter uns und die Messe in Berlin war der perfekte Testlauf für den Got Bag Daypack 2.0, ein kleiner Rucksack mit 11 Litern Volumen und genug Platz für mein 14 Zoll MacBook. Der Rucksack ist in verschiedenen Farben für 89 Euro direkt beim Hersteller oder auch auf Amazon verfügbar.

Was ich in den wenigen Tagen alles mit dem Rucksack angestellt habe? Reisen mit dem Flugzeug und der Bahn, ein paar Tage auf der Messe und natürlich auch der ganz normale Berufsalltag. Genug Eindrücke, um euch ein umfassendes Bild vom Rucksack zu liefern.

Zunächst einmal die wichtigsten technischen Details für euch. Der Got Bag Daypack 2.0 hat ein Volumen von 11 Litern und Abmessungen von 36 x 28 x 12 Zentimeter. Das Gewicht wird mit 540 Gramm angegeben, was erfreulich wenig ist. Für Tablets oder Notebooks gibt es ein Fach, das für Geräte bis 14 Zoll geeignet ist. Der Rucksack besteht aus wasserabweisendem Material, was für den Alltag in der Stadt ausreichend sein dürfte.

Unterschiede zwischen Daypack und Daypack 2.0

Got-Bag verkauft für 20 Euro weniger auch noch den normalen Daypack. Was genau sind die Unterschiede zum Daypack 2.0? Die neuere Variante verfügt über einige Verbesserungen, beispielsweise zwei elastische Seitenfächer, leicht gepolsterte Schultergurte sowie ein verstecktes Fach.

Letzteres befindet sich am Rücken und eignet sich prima, um flache Dinge sicher zu verstauen. Beispielsweise der große Reisepass, der ja nie so richtig in die Hosentasche passt, aber trotzdem schnell griffbereit sein muss. Darüber hinaus bietet der Got Bag Daypack 2.0 eine größere Fronttasche und zusätzlich abgetrenntes Innenfach, das sich ebenfalls mit einem Reißverschluss schließen lässt.

Für den normalen Alltag habe ich alles im Rucksack unterbekommen. Sowohl Kleinkram wie Taschentücher, Deo, Kabel oder Ladegeräte, aber eben auch das MacBook oder größere Dinge wie eine große Müsli-Packung, die ich mir heute Morgen mit ins Büro genommen habe. Natürlich kann ich nicht abschätzen, wie viel Platz ihr in eurem Rucksack benötigt, bei mir geht es sich so aber prima aus.

Got Bag Daypack 2.0 als praktischer Reisebegleiter

Für das Berlin-Wochenende aber natürlich nur, weil ich zusätzlich noch mit einem kleinen Trolley gereist bin. Hier hat mir eine Sache besonders gut gefallen: Der Got Bag Daypack 2.0 hat am Rücken einen Kofferstrap, mit dem man ihn wunderbar auf einem Trolley befestigen kann. So musste ich den Rucksack nicht durch den Flughafen und Bahnhof oder bis zum Hotel tragen, was bei den Temperaturen in der vergangenen Woche wirklich sehr angenehm war. Auf der Messe hat sich dann das – gemessen am Gewicht – doch schon ziemlich gut gepolsterte Rückenteil positiv bemerkbar gemacht.

Nur eine einzige Sache hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die überschüssigen Enden der Schultergurte können beim Got Bag Daypack 2.0 nirgends befestigt werden. Das war bei meinem vorherigen Rucksack von Thule etwas besser gelöst, hier konnten die Enden befestigt werden, so dass nichts durch die Gegend baumelt. Das ist aber wirklich nur eine kleine Randnotiz, insgesamt liegt der Got Bag Daypack 2.0 für mich im direkten Vergleich deutlich vorne.

Hergestellt aus recyceltem Material

Nicht vergessen darf man am Ende die Mission, die Got Bag verfolgt. Für die Herstellung der Rucksäcke wird aus dem Meer aufgesammeltes Plastik verwendet. Hier ein kleiner Überblick über das für den Daypack 2.0 verwendete Material: Hauptmaterial aus recyceltem Ocean Impact Plastic, Innenmaterial aus recyceltem Polyester, recyceltes Mesh, Polsterschaum aus PE, Schnallen aus POM, Webbänder aus recyceltem PET, Reißverschlüsse aus recyceltem Nylon. Insgesamt eine ziemlich runde Sache, finde ich.

Ich werde den Got Bag Daypack 2.0 ab sofort im Alltag nutzen. Und jetzt, wo die Fahrrad-Saison so langsam zu Ende geht, bin ich sicherlich wieder häufiger mit dem Rucksack und nicht mit der Fahrradtasche unterwegs. Zur Langlebigkeit kann ich euch dann hoffentlich im nächsten Jahr etwas erzählen, mit einer Garantie von zwei Jahren und Reparatur-Service ist der Hersteller aber ziemlich gut aufgestellt.

