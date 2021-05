Neue Siri Remote ohne Wo ist?-Support: „Zu dick, um sie in der Couch zu verlieren“

Vor ein paar Tagen haben wir euch die neue Siri Remote schon kurz vorgestellt. Die neue Fernbedienung wird nicht nur mit dem neuen Apple TV 4K der zweiten Generation, sondern auch mit dem Apple TV HD ausgeliefert. Optional könnt ihr euch die Fernbedienung für 65 Euro auch einzeln kaufen.

Und die neue Fernbedienung lässt eine AirTag-ähnliche Funktion vermissen, da Apple hier kein U1-Breitbandchip integriert hat. Sprich: Sie kann nicht mit dem iPhone gefunden werden, außerdem wird sie nicht in der Wo ist?-App angezeigt. Warum Apple darauf verzichtet hat, erklärt Apples Tim Twerdahl in einem Interview.

Frage: Wurde jemals darüber nachgedacht, eine Art AirTag-ähnliche Technologie in die Siri-Fernbedienung einzubauen? Ich verliere die Fernbedienung immer in meinen Sofaritzen und es scheint, als wäre das eine großartige Idee zu sein. Hat Apple sich nicht die Mühe gemacht, weil das „Wo ist“-Netzwerk eher für den Einsatz außerhalb des Hauses gedacht ist? Twerdahl: Wir sind begeistert von den AirTags und von dem, was wir mit U1 machen, und ein Teil dieser Leistung ist das Wo ist?-Netzwerk und die Tatsache, dass wir eine Milliarde Geräte auf der ganzen Welt nutzen können, um Ihnen zu helfen, Dinge zu finden. Um auf Ihren Punkt zurückzukommen: Das ist die leistungsfähigste Lösung für den Heimbereich. Mit den Änderungen, die wir an der Siri-Fernbedienung vorgenommen haben – einschließlich der Tatsache, dass sie etwas dicker ist, damit sie nicht so oft in die Sofaritzen fällt – scheint die Notwendigkeit, dass all diese anderen Netzwerkgeräte sie finden, etwas geringer zu sein.

Also: Neben den technischen Einschränkungen hat man sich also gegen eine AirTag-ähnliche Technologie entschieden, weil die Fernbedienung dicker geworden ist und man sie laut Apple nicht so schnell verliert.