Logitech Combo Touch: iPad Pro-Tastatur mit einigen Verbesserungen

Vor etwa einem Jahr haben wir euch bereits die Tastatur-, Trackpad- und Hüllen-Combo Logitech Combo Touch vorgestellt. Mit der Veröffentlichung des neuen iPad Pro hat der Zubehör-Hersteller nun noch einmal nachgelegt und die Alternative zum Apple Magic Keyboard weiter optimiert.

Das Keyboard Case ist eine zuverlässige Schutzhülle für die kürzlich vorgestellten iPad Pro 11-Zoll (3. Generation) und iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation). Dank abnehmbarer Tastatur bietet das Combo Touch ein reaktionsschnelles und zuverlässiges Tipp-Erlebnis. Für präzise Steuerung sorgt das Trackpad und vier Modi: Tippen, Ansicht, Zeichnen und Lesen. Das Combo Touch verbindet sich ganz einfach per Smart Connector mit dem iPad Pro und funktioniert somit ganz ohne separate Batterie, An/Aus-Schalter oder Bluetooth-Kopplung. Michele Hermann von Logitech berichtet dazu:

„Vergangenes Jahr präsentierten wir mit dem Combo Touch eine laptopähnliche Tastatur-Variante für das iPad Pro, die mit einer präziseren und effektiveren Arbeitsweise überzeugen konnte. Das neue Combo Touch bietet das größte Trackpad, das wir je für ein Tastaturgehäuse entwickelt haben. Nutzer kommen in den Genuss eines dünneren Gehäuses, das nicht nur großartig aussieht, sondern auch zuverlässigen Schutz für die neuen iPad Pro-Modelle bietet.“

Das in der Farbe Oxford Grey erhältliche Tastatur-Case von Logitech schützt sowohl Vorder-, als auch Rückseite sowie alle Ecken des iPad Pros vor Kratzern und Schrammen. Auf der Oberkante ist zudem ein magnetischer Halter für den Apple Pencil der 2. Generation integriert, der den Stift an Ort und Stelle aufbewahrt und gleichzeitig auflädt. Zudem gibt es eine automatische Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur in 16 differenzierbaren Stufen und entsprechende Tastatur-Kurzbefehle zum Zugriff auf den Homescreen, die Lautstärke und die Mediensteuerung.

Das Logitech Combo Touch für das iPad Pro 11’’ (3. Generation) gibt es ab sofort für 199,99 Euro, das Logitech Combo Touch für das iPad Pro 12,9’’ (5. Generation) ist ab dem 30. Mai für 229,99 Euro bei Logitech, Apple, Amazon, Media Markt, Bechtle, Byteclub und anderen Apple-Resellern erhältlich – beide Versionen in der Farbe Oxford Grey.