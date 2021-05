Erste Eindrücke der neuen Siri Remote für den Apple TV

Ich möchte euch nicht näher erläutern, welche Diskussionen ich schon mit meiner Frau im Bett geführt habe. Natürlich nicht was ihr denkt. Stein des Anstoßes war in der Vergangenheit immer die bisherige Siri Remote, die Fernbedienung für den Apple TV. Sie ist in der Bettritze verschwunden, man hat auf dem großen Touch-Bedienfeld versehentlich Aktionen ausgelöst oder die Fernbedienung im Dunkeln einfach falsch herum gehalten. Viele von euch werden vielleicht wissen, wovon ich spreche.

Umso gespannter war ich auf die neue Siri Remote. Diese wird ab sofort nicht nur mit allen neuen und alten Apple TV Modellen ausgeliefert, sondern ist auch zum Preis von 65 Euro als separates Zubehör erhältlich und kann die vorhandene Fernbedienung eures Apple TV ersetzen. Und ich kann bereits jetzt sagen: Apple-Fans, die einfach nur Lust auf ein kleines Upgrade haben, sollten sich die Siri Remote einfach mal ansehen.

Neue Siri Remote unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger

Bereits auf den ersten Blick fällt auf: Die neue Siri Remote ist etwas länger und dicker, dafür einen kleinen Hauch schlanker. Zudem verfügt sie jetzt über ein komplettes Gehäuse aus Aluminium und nicht mehr über eine Front aus Glas. Das wird vor allem diejenigen erfreuen, die mit der Schwerkraft kämpfen und mit der Fernbedienung über Fliesen hantieren. Hier gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Schäden zu vermelden.

Als nächstes fällt sicherlich der neue Cursor auf. Statt einer großen Touch-Fläche, die nicht immer einfach zu bedienen war, gibt es jetzt ein neues Touch-basiertes Clickpad. Darauf kann man zum Navigieren nicht nur drücken, sondern auch weiterhin Touch-Gesten verwenden. Das funktioniert bereits nach wenigen Sekunden besser und intuitiver als bei der bisherigen Fernbedienung. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.

Zudem gibt es zwei Knöpfe mehr. Der Siri-Button ist an die Seite gewechselt, damit wird der Sprachassistent jetzt genau dort aktiviert, wo man es vom iPhone kennt. Außerdem gibt es einen neuen Power-Button, mit dem man auch Fernseher und Soundbar ein- und ausschalten kann.

Insgesamt macht die neue Siri Remote einen wirklich guten Eindruck – sie wirkt deutlich erwachsener und nicht mehr wie ein filigranes Spielzeug, zudem bietet sie mehr Funktionen. Und da ich einfach mal davon ausgehe, dass insbesondere Besitzer eines Apple TV 4K, die nicht unbedingt auf die Thread-Unterstützung der zweiten Generation scharf sind, noch absolut zufrieden mit ihrer Box sind, ist die neue Fernbedienung eine günstige Möglichkeit für ein kleines Upgrade.