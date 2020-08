OWC Rover Pro: Rollen für den Mac Pro zum Nachrüsten

Ihr erinnert euch, oder? Der Mac Pro kann optional auf Rollen gestellt werden. Im Bestellprozess kosten die vier Luxus-Rollen 500 Euro. Wer die Rollen nachbestellt, musste sogar 849 Euro bezahlen. Der Unterschied rührt daher, dass beim initialen Bestellprozess die Standfüße durch die Rollen ersetzt werden.

Während man passende Rollen nur bei Apple kaufen konnte, zeigt der Anbieter OWC jetzt in einem kleinen Teaser die kommenden Rover Pro. Hierbei handelt es sich ebenfalls um Rollen für den Mac Pro, die zum Nachrüsten gedacht sind. Diese werden nämlich an den Standfüßen des Mac Pros angebracht. Daraus resultiert aber auch ein optisch nicht so schönes Gesamtbild.

Wie teuer die OWC Rover Pro sind, hat man noch nicht verraten. In Kürze wird man das Rollen-Set vorbestellen können. Merkt euch diese Webseite, dort wird man das Set verfügbar machen. Es ist davon auszusehen, dass die Drittanbieter-Rollen deutlich günstiger angeboten werden.