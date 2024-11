Philips Dual Basket Airfryer jetzt auch in Weiß erhältlich

Einer meiner Favoriten in der Küche ist weiterhin der Philips Dual Basket Airfryer. Ich habe mir ja auch eine Alternative von Shark Ninja genauer angesehen, die sich mit ihrem gestapelten Design sehr unterscheidet, aber nicht so intuitiv bedienbar ist. Nun gibt es Neuigkeiten rund um das Lieblingsmodell von Philips.

Den Philips Dual Basket Airfryer könnt ihr demnächst auch in Weiß bestellen. Bei MediaMarkt in Österreich ist das neue Modell sogar schon für 199,99 Euro erhältlich, es dürfte daher wohl nicht mehr so lange dauern, bis die neue Variante auch bei uns in Deutschland verfügbar ist. Vielleicht passt der weiße Airfryer optisch ja viel besser in eure Küche.

Falls euch die Farbe nicht ganz so wichtig ist, könnt ihr den Philips Dual Basket Airfryer derzeit besonders günstig bekommen. Bei MediaMarkt kostet das Modell in Dunkelgrau/Kupfer derzeit nur 169 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 249,99 Euro ist das schon ein ordentlicher Preis.

Darum mag ich den Philips Dual Basket Airfryer

Ihr habt noch nie einen Airfryer benutzt? Dann läuft in eurer Küche aus unserer Sicht definitiv etwas schief. Bei uns Zuhause ist der Airfryer eines der am meisten genutzten Küchengeräte. Im Prinzip machen wir darin alles, was wir sonst im Backofen machen würde. Natürlich nur solange es auch in den Airfryer passt, bei einer großen Pizza muss die Heißluftfritteuse natürlich passen.

Besonders klasse ist die Ersparnis in Sachen Zeit und Energie. Ein paar Brötchen vom Vortag aufbacken? Laugenstangen aus der Tiefkühlung? Oder natürlich Klassiker wie Pommes oder Chicken Wings – all das klappt im Airfryer wirklich klasse. Der Philips Dual Basket Airfryer mit seinen zwei Körben ist noch etwas flexibler. Wir haben sowohl schon den kleinen oder großen Korb einzeln genutzt und auch schon zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereitet. Das klappt wirklich wunderbar.

