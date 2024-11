Interne Umfrage: Apples Pläne für Smart Glasses werden konkreter

Laut Informationen von Bloomberg-Redakteur und Apple-Analyst Mark Gurman befragt Apple aktuell die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu intelligenten Brillen, sogenannten Smart Glasses, und erwägt offenbar, eine eigene Version ähnlich der Ray Ban-Brille des Meta-Konzerns auf den Markt zu bringen.

Das Unternehmen aus Cupertino hat eine eigene interne Studie gestartet und sammelt gegenwärtig das Feedback der Angestellten. Laut Gurman wurde eine E-Mail vom Apple Product Systems Quality-Team an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesendet, in der zu einer Teilnahme an „einer bevorstehenden Nutzerstudie mit Smart Glasses des aktuellen Marktes“ aufgerufen wurde. Wie Gurman berichtet, sei es üblich, dass Apple Fokusgruppen bei möglichen neuen Produkten für neue Märkte einsetze. Auf diese Weise können Pläne weiterhin geheim gehalten werden, was bei öffentlichen Studien nicht möglich ist.

Sollte Apple die Pläne einer smarten Brille weiter verfolgen – wonach es aktuell aussieht – könnte diese über ähnliche Funktionen wie die bereits von Meta veröffentlichte Ray Ban-Brille verfügen. Letztere besitzt eine integrierte Kamera und weist einige KI-Features auf, um die Umgebung aufnehmen und entsprechende Fragen dazu stellen zu können.

Smart Glasses von Apple könnten ebenfalls über eine eigene Kamera, eine Siri-Integration und möglicherweise auch über Lautsprecher verfügen, mit denen sich dann Musik hören lassen könnte. Da Apple auch über entsprechende Expertise im Gesundheits- und Fitness-Bereich verfügt, wäre auch der Einsatz von Gesundheitsfunktionen möglich. Eine intelligente Brille wäre zudem ein neuer Markt für Apple, auf dem sich weiteres Geld verdienen ließe. MacRumors berichtet dazu:

„Intelligente Brillen, die nur eine Kamera, Lautsprecher und KI integrieren, wären für Apple einfach zu produzieren und könnten eine Möglichkeit sein, die Gewinne von Wearables zu steigern, während die Arbeit an Augmented-Reality-Brillen weitergeht. Apple war bisher nicht in der Lage, AR-Brillen herzustellen, da die Kosten zu hoch waren und das Unternehmen die technischen Grenzen noch nicht überwinden konnte.“

Mit der nun gestarteten Studie für erstes Feedback der eigenen Angestellten scheint Apple die Pläne für Smart Glasses weiter voranzutreiben und erste wertvolle Informationen zu Funktions-Präferenzen im eigenen Hause zu sammeln. Es bleibt spannend, wann und ob Apple bald eine smarte Brille im Stil von Metas Ray Ban-Brille auf den Markt bringen wird.