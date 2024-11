Anker Solix Solarbank 2 AC: Viele Fragezeichen in meinem Kopf

Seit mehreren Monaten habe ich die Anker Solix Solarbank 2 Pro im Einsatz und bin mehr als zufrieden: Sie läuft und läuft und läuft. Aktuell befinden wir uns ja im sogenannten „Tal der Tränen“, aktuell und in den kommenden Wochen sind die Erträge des Balkonkraftwerks wirklich überschaubar. Das wäre doch genau der richtige Zeitpunkt, um ein neues Produkt vorzustellen, oder nicht?

Genau das hat sich jedenfalls Anker gedacht und heute die Solix Solarbank 2 AC vorgestellt. Das Design ähnelt der Pro-Version, es können sogar die gleichen Zusatz-Akkus verwendet werden. Der Listenpreis liegt bei 1.099 Euro, zum Start gibt es allerdings einen 300 Euro Coupon. Falls ihr heute bestellt, müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden: Die Lieferung soll erst ab Mitte Dezember erfolgen. Mehr Infos gibt es direkt bei Anker.

Und hier habe ich direkt die erste Frage: Warum und wieso sollte man sich ausgerechnet jetzt einen Balkonkraftwerk-Speicher für 799 kaufen, der erst in über einem Monat ausgeliefert wird? Im Januar und Februar wird man ohnehin kaum einen Nutzen haben, erst im März und April gibt es dann wieder mehr Solarenergie. Genau dann hätte ich auch ein neues Produkt in dieser Geräteklasse eingeführt.

Die wichtigsten technischen Details der Solix Solarbank 2 AC

Aber es ist, wie es ist. Schauen wir uns doch lieber erst einmal an, was die Solix Solarbank 2 AC von Anker auf dem Kasten hat. Ihr bekommt einen 1,6 Kilowattstunden fassenden Speicherblock, der über zwei Solar-Eingänge verfügt. Beide haben einen eigenen MPP-Tracker und können bis zu 600 Watt aufnehmen. Das sind schon mal prima Werte, die in den Sommermonaten mit den passenden bifazialen Solarmodulen auch tatsächlich erreicht werden können. Bis hier hin ist die Solix Solarbank 2 AC identisch mit der Solix Solarbank 2 Plus.

Zusätzlich verfügt die Solix Solarbank 2 AC aber über eine AC-Steckdose, die auch in Verbindung mit bestehenden Mikro-Wechselrichtern genutzt werden kann. Wenn ihr also schon ein Balkonkraftwerk ohne Speicher im Einsatz habt, könnt ihr einfach das bestehende Kabel aus der Steckdose ziehen und in die Solix Solarbank 2 AC stecken. So kann der bestehende Wechselrichter 800 Watt in die Solarbank einspeisen, mit den beiden zusätzlichen PV-Eingängen könnt ihr den Solarertrag erhöhen.

Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Die Solix Solarbank 2 AC lohnt sich tatsächlich nur, wenn ihr bereits ein Balkonkraftwerk mit Mikro-Wechselrichter im Einsatz habt. Wenn ihr neu einsteigt, greift ihr lieber zur etwas teureren Solix Solarbank 2 Pro, die über vier PV-Eingänge verfügt und keinen zusätzlichen Wechselrichter benötigt.

Kann man auch über die Steckdose laden?

Wenn man nun einen Mikro-Wechselrichter mit einem herkömmlichen Stecker verwenden kann, um die Solix Solarbank 2 AC über die integrierte Steckdose zu laden, kann man den Speicher dann nicht im Winter auch mit Strom aus der Steckdose aufladen? Das kann ja insbesondere mit einem dynamischen Stromtarif eine spannende Sache sein, um nachts oder an windigen Tagen günstigen Strom zu tanken und dann zu verbrauchen, wenn der Strom wieder teuer ist.

Die einfache und leider enttäuschende Antwort: Nein, das ist nicht möglich. Die Solix Solarbank 2 AC kann nicht über eine AC-Steckdose aufgeladen werden. Leider gibt es von Anker auch keine Informationen dazu, ob das irgendwann mal möglich sein wird. Gerade jetzt in der Winterzeit wäre das aber ein durchaus spannendes Feature.

Alles beim Alten in der Anker-App

Keine großen Überraschungen gibt es in der Anker-App. Diese funktioniert genau so wie mit den anderen Modellen der Solarbank 2 Generation. Bei einer Bestellung der Solix Solarbank 2 AC über die Anker-Webseite erhaltet ihr sogar den praktischen Smart Meter im Wert von 99 Euro gratis dazu.

Dieser Energiemesser muss von einer Fachkraft in eurem Sicherungskasten installiert werden und misst den aktuellen Strombedarf des Haushalts. So kann die Leistungsausgabe der Solix Solarbank 2 AC auf 10 Watt genau an den aktuellen Verbrauch angepasst werden – natürlich nur bis zur maximal erlaubten Ausgangsleistung von 800 Watt.

Alternativ könnt ihr diese Aufgabe auch durch einen Shelly Smart Meter erledigen lassen. Solltet ihr keine Möglichkeit zur Installation eines solchen Geräts haben, könnt ihr für große Verbraucher auch die Anker Smart Plugs verwenden. Darüber hinaus kann auch ein manueller Bedarf mit unterschiedlichen Zeitblöcken in der Anker-App hinterlegt werden.

Ich nutze mein Anker-System seit einigen Monaten mit dem Smart Meter und muss sagen, dass die Geschichte wirklich vorzüglich funktioniert. Selbst dann, wenn mal die Kommunikation mit der Anker-Cloud gestört ist, werkeln der Speicherblock und der Smart Meter im heimischen Netzwerk einfach weiter.

Die weiteren Features der Solix Solarbank 2 AC

Die Anker Solix Solarbank 2 AC verfügt über eine IP65-Schutzklasse und kann damit problemlos im Freien stehen. Falls es im Winter zu kalt wird, schaltet sich zusammen mit den ersten Sonnenstrahlen automatisch die integrierte Heizung an. So kann die Solix Solarbank 2 AC bei Temperaturen von bis zu -20 Grad arbeiten.

Die integrierte Steckdose der Solarbank, an die üblicherweise der externe Mikro-Wechselrichter angesteckt wird, kann man auch zur netzunabhängigen AC-Ausgabe verwenden. Geräte mit bis zu 1000 Watt Leistung kann man so direkt versorgen. Wird ein Zusatz-Akku verwendet, erhöht sich die Ausgabeleistung der AC-Steckdose auf 1.200 Watt.

Die Lebensdauer der Solix Solarbank 2 AC gibt Anker mit mindestens 15 Jahren an, auf 10 Jahre gibt es sogar eine Garantie. 6.000 Ladezyklen sollen für den Akku absolut kein Problem darstellen.

Anker Solix Solarbank 2 AC: Aber warum überhaupt?

Letztlich stellt sich mir eine Frage: Warum sollte man sich die Anker Solix Solarbank 2 AC überhaupt zulegen? Im Endeffekt bietet sie im Vergleich zur Solix Solarbank 2 Pro kein besonderes Bonus-Feature.

Die Solix Solarbank 2 Pro hat einen Listenpreis von 1.199 Euro, im Handel hat man sie schon für unter 900 Euro bekommen können und rund um den Black Friday wird es sicherlich wieder Angebote geben. Die Solix Solarbank 2 AC kostet mit regulär 1.099 Euro nicht viel weniger, aktuell profitiert man natürlich sehr vom 300 Euro Startrabatt.

Aber: Um die maximale Leistung zu nutzen, ist bei der Anker Solix Solarbank 2 AC eben auch ein zusätzlicher Mikro-Wechselrichter möglich. Bei der Solix Solarbank 2 Pro wird dieser nicht benötigt und die Gesamtleistung ist sogar noch höher.

Das Start-Angebot rund um die Solix Solarbank 2 AC gilt laut Anker noch bis zum 2. Dezember, ausgeliefert wird der Speicherblock ja ohnehin erst danach. Genug Zeit also, um die Angebote rund um den Black Friday im Auge zu behalten – mein Favorit ist weiterhin das Pro-Modell.

Sonne speichern: Anker Solix Solarbank 2 AC Mein Fazit Im Vergleich zur Anker Solix Solarbank 2 Pro bekommt man mit der Anker Solix Solarbank 2 AC keine spannenden Features. Das Gesamtpaket funktioniert sehr gut, dieses Modell ist aber einfach nicht unsere erste Wahl. Installation 95 Design 90 Leistung 70 Preis 75 Pro IP65 und integrierte Heizung sehr einfache Installation mehrere Zusatz-Akkus möglich Kontra seltsames Wechselrichter-Konzept keine besonderen Features 83 Testergebnis Anker Solix Solarbank 2 AC kaufen Anker Amazon