Philips Hue 4.0: Signify liefert neue App-Version aus

Drüben auf dem Hueblog haben wir euch ja schon vor ein paar Wochen vorab Infos zum großen Update auf Version 4.0 mit auf den Weg gegeben, ab heute kann die Hue-App offiziell in Version 4.0 geladen werden. Philips Hue 4.0 bietet eine verbesserte App-Performance und steigert das Benutzererlebnis. Das neue Design macht Funktionen schneller zugänglich, außerdem legt man den Grundstein für die Zukunft, um weitere Funktionen einbauen zu können.

Zuhause-Bereich : Im neuen Zuhause-Bereich findet ihr fortan in einer Kachelansicht alle Lampen, Leuchten und Szenen auf einen Blick. Hinzu kommt eine Szenengalerie, die von Experten erstellten Szenen anbietet. Gleichzeitig wird man schnell zwischen mehreren Hue Bridges schnell wechseln können.

: Im neuen Zuhause-Bereich findet ihr fortan in einer Kachelansicht alle Lampen, Leuchten und Szenen auf einen Blick. Hinzu kommt eine Szenengalerie, die von Experten erstellten Szenen anbietet. Gleichzeitig wird man schnell zwischen mehreren Hue Bridges schnell wechseln können. Automatisierungen : Die früheren Routinen heißen jetzt Automatisierungen. Hier gibt es mehr Optionen, um die eigene Beachtung besser personalisieren zu können.

: Die früheren Routinen heißen jetzt Automatisierungen. Hier gibt es mehr Optionen, um die eigene Beachtung besser personalisieren zu können. Multi-User-Geofencing : Andere Haushaltsmitglieder werden zum Beispiel bei der Ausführung von Automationen berücksichtigt. Wenn man das Haus verlässt und über eine Automatisierungen alle Lampen abschaltet, aber noch eine Person Zuhause ist, bleibt das Licht an.

: Andere Haushaltsmitglieder werden zum Beispiel bei der Ausführung von Automationen berücksichtigt. Wenn man das Haus verlässt und über eine Automatisierungen alle Lampen abschaltet, aber noch eine Person Zuhause ist, bleibt das Licht an. Sonnenauf- und Sonnenuntergang : Nutzer und Nutzerinnen können nun den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang oder eine bestimmte Uhrzeit für den Start Automatisierung sowie für das Ausschalten der Beleuchtung nach Ablauf der Automatisierung wählen.

: Nutzer und Nutzerinnen können nun den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang oder eine bestimmte Uhrzeit für den Start Automatisierung sowie für das Ausschalten der Beleuchtung nach Ablauf der Automatisierung wählen. Entertainment: Das Verwalten von Entertainment-Bereichen ist ebenfalls einfacher – und macht mehr Spaß – dank eines neuen Setups in einer isometrischen 2,5D-Ansicht, um die genaue Position und Höhe der Lichter zu bestimmen. Um dies noch leichter zu machen, ändern die gerade eingerichteten Lampen oder Leuchten im Setup ihre Farbe, sodass Nutzer und Nutzerinnen genau wissen, welche sie gerade einrichten.

Signify hat bereits ein kommendes Update mit dynamischen Szenen für die neue Hue App angekündigt, das im Sommer 2021 erscheinen soll. Mit dieser Funktion wird jede Lampe oder Leuchte in einem Raum oder in einer Zone langsam die verschiedenen Farben der dynamischen Szene durchlaufen. Statt die einzelnen Lichter in nur einer Farbe zu belassen, führen dynamische Szenen ein neues Level einzigartiger Lichteffekte ein – und schaffen eine unvergleichliche Atmosphäre.

Die neue Philips Hue App steht ab heute sowohl im App Store als auch im Google Play Store zum Download bereit.