Prime Day: Eure Top-10 und unsere persönlichen Einkäufe

Es ist mal wieder Prime Day. Eigentlich sind es sogar zwei Tage, denn Amazon bot seine Schnäppchen nicht nur gestern an, sondern verkauft zahlreiche Produkte auch noch heute zum Sonderpreis. Eine perfekte Gelegenheit, um einen Blick auf die Gadgets zu werfen, die bei euch am besten angekommen sind.

Wir haben uns ein wenig durch die Statistiken gewühlt und die Top-10 herausgesucht, die es auch heute noch zum Sonderpreis gibt. Außerdem wollen wir euch verraten, was wir privat am Prime Day eingekauft haben.

Das sind unsere Einkäufe am Prime Day

Mel: Vor einigen Wochen hat mein zugegeben schon etwas in die Jahre gekommener SodaStream Wassersprudler den Geist aufgegeben. Schon nach dem zweiten Einkauf mit schweren Wasserflaschen in Kombination mit meiner Dachgeschoss-Wohnung war klar, dass ein neuer her muss. Entschieden habe ich mich für den SodaStream Terra, den es heute zusammen mit drei spülmaschinenfesten Flaschen für 61,99 Euro gibt.

Fabian: Eine neue Wander-Shorts sollte es sein. Ich habe vergangenen Woche im Einzelhandel ein schickes Modell von Maier Sports anprobiert, das sofort super gepasst hat. Im Laden wollte man allerdings keinen Cent von der unverbindlichen Preisempfehlung abrücken. Mir geht es wahrlich nicht um 5 oder 10 Euro, aber den Prime Day wollte ich noch abwarten. Und siehe da: Meine Wunschgröße und Wunschfarbe ist tatsächlich im Angebot, fast 30 Euro günstiger als im Geschäft.

Freddy: Wer kennt sie nicht, die juckenden Mückenstiche. Nachdem ich jahrelang den Bite Away genutzt habe, bin ich jetzt auf den Beurer BR 60 umgestiegen. Die Tasten am Bite Away haben einfach nicht mehr richtig funktioniert. Ich hoffe, dass dieses Problem beim Beurer BR 60 nicht auftritt. 15,99 Euro, da kann man nicht viel falsch machen. Und der nächste Mückenstich kommt bestimmt…