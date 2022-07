Premium-Zubehör: Belkin und Satechi bieten zum Prime Day gute Rabatte

Belkin stellt tolles Zubehör für Apple-Produkte her, ist oftmals aber auch etwas teurer. Der Prime Day macht die Preise entspannter, die Auswahl ist groß und aus jeder Kategorie ist etwas mit dabei. Alle Belkin-Deals gibt es hier, ausgewählte Produkte folgend.

Wer für seine AirTags noch Hüllen sucht, kann sich jetzt das einfache Case mit Schlaufe für nur 3,99 Euro sichern. Die Hülle mit Schlüsselanhänger ist mit 7,99 Euro etwas teurer.

Die MagSafe Powerbank bietet 10.000 mAh und wird einfach auf die Rückseite des iPhones gelegt, wo sie magnetisch gehalten wird. Zusätzlich steht noch ein 18W USB-C Anschluss zur Verfügung, um weitere Geräte laden zu können. Ist jetzt auf 40,99 Euro reduziert.

Angebot 447 Bewertungen Belkin magnetische drahtlose Powerbank 10K (portables Ladegerät kompatibel mit MagSafe für... Kompatibel mit MagSafe für mühelose Ausrichtung und effizientes Laden für iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12,...

Mithilfe der sicheren Magnetbefestigung können Sie Ihr Smartphone auch während des Ladens verwenden. Nur zur Verwendung mit MagSafe-Hüllen von...

Der Vorteil bei Belkin: Hier gibt es zertifiziertes MagSafe-Zubehör. Der 2-in-1 Ladeständer kann das iPhone mit bis zu 15 Watt aufladen und im Standfuß die AirPods mit Storm versorgen. Kostet jetzt 73,99 Euro statt 94 Euro.

609 Bewertungen Drahtloses Belkin 2-in-1-Ladegerät mit MagSafe, (15 Watt, iPhone Ladeständer zum schnellen Laden... Eine ganz neue 2-in-1-Lade-Lösung mit magnetischer Befestigung und einem mitgelieferten Netzteil

Mit diesem drahtlosen Ladegerät, das mit MagSafe kompatibel ist, können Sie Ihr Gerät der iPhone-13-Serie mit bis zu 15 Watt aufladen

Dieses Ladegerät ist schon etwas älter und bietet für iPhones nur 7,5 Watt. Das iPhone könnt ihr im Hoch- oder Querformat aufladen, MagSafe wird hier nicht benötigt. Mit 19,99 Euro aktuell ziemlich günstig.

Zubehör von Satechi

Neben Belkin gefällt uns das Zubehör von Satechi ebenfalls außerordentlich gut. Und auch hier gibt es zum Prime Day tolle Rabatte. Eine Übersicht gibt es hier, eine Auswahl folgend.

Der 2-in-1 Ladeständer kann das iPhone mit MagSafe und die AirPods laden. Hier gibt es aber maximal 7,5 Watt für das iPhone. Ich habe den Ladeständer bei mir auf dem Schreibtisch stehen und finde das Gadget ungemein praktisch. Kostet jetzt 48,99 Euro statt 59,99 Euro.

Die USB-C Magnet Ladestation für die Apple Watch kostet nur noch 30,09 Euro statt 40 Euro. Den kleinen Dongle könnt ihr einfach am MacBook, an einer Powerbank oder einem Netzteil anschließen und so eure Apple Watch aufladen.

Angebot 1.337 Bewertungen SATECHI USB-C Magnet Ladestation [MFi-Zertifiziert] - Kompatibel mit Apple Watch Series 6/5/4/3/2/1... ENTWICKELT FÜR APPLE WATCH – verfügt über ein integriertes magnetisches Lademodul, um Ihre Apple Watch mit voller Geschwindigkeit aufzuladen,...

MFI-ZERTIFIZIERT VON APPLE – Genießen Sie sorgenfreies Aufladen mit der MFi-Zertifizierung der magnetischen Ladestation für garantierte...

Das Satechi 100W USB-C Ladegerät verfügt über zwei USB-C und einen USB-A Anschluss. Wird nur ein USB-C Port benutzt, gibt es die vollen 100 Watt, werden alle Anschlüsse gleichzeitig verwendet, wird die Power aufgeteilt. Heute könnt ihr für 59,49 Euro statt 78 Euro zugreifen.

Und wer noch mehr Geräte gleichzeitig aufladen möchte, kann zum Dock5 greifen. Smartphones, Tablets und AirPods können in die Station gestellt und dann per Kabel geladen werden. Bezahlen müsst ihr jetzt 48,99 Euro statt 65 Euro.