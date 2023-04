Reduziert: Logitech MX Master 3S & Logitech Combo Touch Tastatur-Case

Die neuste Computer-Maus Logitech MX Master 3S ist eine absolute Empfehlung, ist mit 129,99 UVP aber recht teuer. Günstiger geht es gerade über Amazon, hier zahlt man nämlich nur 90,70 Euro (Amazon-Link) – der aktuell beste Internetpreis.

Die besonders leise klickenden Tasten und das leise Scrollrad sind top, zudem gibt es weitere Tasten für mehr Aktionen. An der Seite gibt es ein Daumenrad für einen horizontalen Bildlauf, zwei Tasten für Vor und Zurück sowie eine weitere Daumentasten. Alle Tasten könnt ihr frei in der Logitech Options+ Software belegen und so an eure Bedürfnisse individuell anpassen.

Ich habe schon zahlreiche Vorgänger benutzt und auch die 3S. Allerdings bin ich seit geraumer Zeit auf die Logitech Lift umgestiegen, eine vertikale und ergonomische Maus.

Das Magic Keyboard von Apple ist ziemlich teuer. Etwas günstiger wird es beim Logitech Combo Touch Tastatur-Case für das iPad Pro. Die Variante für das 11″ iPad Pro der ersten bis vierten Generation kostet nur noch 139 Euro (Amazon-Link) statt 199,99 Euro. Die große Version für das 12,9″ iPad Pro für de fünfte und sechste Generation liegt bei 164,99 Euro (Amazon-Link) statt 229,99 Euro. Das sind die aktuell besten Preise im Internet.

Meinen Testbericht zum Tastaturcase könnt ihr hier nachlesen. Im Vergleich zu Apples Original gibt es einen echten Rundumschutz, da das iPad in ein echtes Case gepackt wird. Die Tastatur selbst ist gut zu bedienen, das Trackpad ermöglicht präzise Eingaben. Beachten sollte man, dass sich das Gewicht erhöht. Beim großen iPad kommt man inklusive Hülle auf 1462 Gramm.