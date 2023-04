Strava: Integration von Spotify zur musikalischen Workout-Begleitung

Der Aktivitäts-Tracker Strava (App Store-Link) gehört mit mehr als 100 Millionen Nutzern und Nutzerinnen weltweit wohl zu den beliebtesten Anwendungen seines Genres. Das Unternehmen hat nun eine neue App-Integration des Musikstreaming-Dienstes Spotify angekündigt. Diese soll es Usern während ihrer sportlichen Aktivität ermöglichen, schnell auf Musik, Podcasts und Hörbücher von Spotify in der Strava-App zuzugreifen.

Ab heute können Strava-User Spotify-Inhalte über den Aufzeichnungsbildschirm von Strava abspielen, pausieren, fortsetzen, überspringen und durchsuchen. Mit dieser neuen Integration muss man nicht mehr zwischen den beiden Apps wechseln, wenn man die Inhalte, die man gerade hört, anpassen möchte.

„Wir freuen uns, mit einem weltweit führenden Unternehmen wie Spotify zusammenzuarbeiten, um Musik und Bewegung nahtlos in die Plattform zu integrieren. Diese neue Funktion festigt die Position von Strava im Zentrum der vernetzten Fitness und demonstriert weiterhin die Macht der globalen Gemeinschaft aktiver Menschen auf Strava.“

So berichtet Mateo Ortega, Vice President of Connected Partnerships bei Strava, zur neuen Partnerschaft (via TechCrunch). In einer Erklärung sagte Spotifys Vice President of Business Development, dass eines der größten Ziele des Streaming-Dienstes darin bestehe, überall dort zu sein, wo sich die Hörer und Hörerinnen aufhalten, und dass diese Integration mit Strava eine der Möglichkeiten sei, nahtlos Inhalte mit der Plattform zu verbinden.

Spotify ist nicht die einzige beliebte App, mit der Strava kürzlich eine Integration gestartet hat. Vor einigen Monaten hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Snap eine neue Linse eingeführt, mit der man die eigene Fitnessreise auf Snapchat teilen kann. Die Strava-Aktivitätslinse stellt eine direkte Verbindung zum Strava-Profil her und ermöglicht den Zugriff auf Statistiken und Aktivitätskarten der letzten Trainingseinheiten.

Strava wurde 2009 gegründet und hat sich mittlerweile als einer der führenden Aktivitäts-Tracking-Dienste einen Namen gemacht. Es ist auch ein soziales Netzwerk für Fitness-Enthusiasten, da man Rennen und Trainingseinheiten mit dem Freundeskreis und Followern im Strava-Feed teilen kann. Zudem lassen sich auch Fotos posten, Communities aufbauen und Kommentare zu Aktivitäten hinterlassen.