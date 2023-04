IKEA Symfonisk-Fernbedienung geht für 15,99 Euro in den Verkauf

Die IKEA Symfonisk-Fernbedienung wurde schon Anfang des Jahres online gelistet, der Verkauf ist aber erst jetzt gestartet. Für 15,99 Euro könnt ihr euch die neue Fernbedienung sichern, mit der ihr die Symfonisk-Lautsprecher, die ja in Kooperation mit Sonos angeboten werden, steuern könnt.

Mit der neuen Symfonisk-Fernbedienung können sich die Lautsprecher der gleichnamigen Serie über das hauseigene WLAN-Netzwerk von jedem beliebigen Raum aus ansteuern lassen. Für besonderen Komfort ist die Fernbedienung auch mit einem Magneten ausgestattet, so dass sie an allen metallischen Oberflächen anhaftet und so immer in Reichweite gehalten werden kann. Für die Nutzung wird laut Beschreibung bei IKEA ein Dirigera-Hub oder ein Tradfri-Gateway benötigt.

Das neue Zubehör lässt sich ab sofort bestellen. Die genauen Abmessungen betragen 7 x 7 x 2 Zentimeter, betrieben wird die Fernbedienung über zwei AAA-Batterien.