Dirigera-Hub: IKEA listet neue Symfonisk-Fernbedienung für smarte Lautsprecher

Nicht nur Apple verfügt mit HomeKit über ein eigenes Smart Home-System. Auch der schwedische Möbelriese IKEA ist seit einiger Zeit mit einem eigenen Ökosystem am Start. Vielen von euch dürften sicher die smarten Lautsprecher aus der Symfonisk-Reihe bekannt sein, die das Möbelhaus in Zusammenarbeit mit dem Audio-Experten Sonos entwickelt hat.

Seit kurzem gibt es auch mit dem neuen Dirigera-Hub eine Steuerzentrale für das Smart Home-System von IKEA. Um die smarten Lautsprecher des Systems besser ansteuern zu können, gibt es nun eine neue Fernbedienung für die Symfonisk-Speaker. Es gibt bereits eine solche Fernbedienung, nun gesellt sich ein weiteres Modell hinzu. IKEA listet die Neuerscheinung auch bereits im eigenen Webshop und verlangt für das Zubehör 15,99 Euro.

Mit der neuen Symfonisk-Fernbedienung können sich die Lautsprecher der gleichnamigen Serie über das hauseigene WLAN-Netzwerk von jedem beliebigen Raum aus ansteuern lassen. Für besonderen Komfort ist die Fernbedienung auch mit einem Magneten ausgestattet, so dass sie an allen metallischen Oberflächen anhaftet und so immer in Reichweite gehalten werden kann. Für die Nutzung wird laut Beschreibung bei IKEA ein Dirigera-Hub oder ein Tradfri-Gateway benötigt.

Die Symfonisk-Fernbedienung ist auch schon im deutschen Webshop von IKEA zu finden, allerdings wird noch keine Verfügbarkeit oder ein voraussichtliches Lieferdatum angegeben. „Online ausverkauft“ ist lediglich zu lesen. Bis zu einer Bestellung oder Mitnahme vor Ort im Möbelhaus dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern.