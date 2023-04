Neodori Forever: Neues Arcade-Autorennen im PixelArt-Look veröffentlicht

Über das fleißige und nimmermüde Team von Crescent Moon Games haben wir in der Vergangenheit schon häufiger berichtet. Nun meldet sich das Studio mit einer Spiele-Neuerscheinung für iPhones und iPads im App Store zurück: Neodori Forever (App Store-Link). Das Retro-Racing-Game wurde schon vor einigen Monaten für andere Plattformen, darunter bei Steam, veröffentlicht, und hat nun auch seinen Weg zu iOS und iPadOS gefunden.

Neodori Forever benötigt auf euren Geräten mindestens 220 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Das Spiel lässt sich kostenlos aus dem App Store herunterladen und finanziert sich über eingeblendete Werbung. Eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht vorhanden, man muss daher mit englischsprachigen Menüs Vorlieb nehmen.

„Neodori Forever ist ein retro-inspiriertes, endloses Arcade-3D-Rennspiel, das von den geliebten alten Klassikern inspiriert wurde. Eine bunte Schar von Rivalen wartet darauf, in einer Vielzahl von lebendigen Umgebungen gegen dich anzutreten. Sammle unterwegs Power-Ups und Münzen, um deine Autosammlung zu erweitern und die Konkurrenz auszustechen.“

So berichtet das Team von Crescent Moon Games über die Neuerscheinung im App Store. Neodori Forever wartet mit drei verschiedenen Spielmodi auf, Simple Race, Versus und Forever Mode, und setzt zudem auf zufällig generierte Level, so dass man die gleiche Strecke nie mehrfach fährt. Zudem stellt das Entwicklerteam mehr als 25 verschiedene freischaltbare Autos und über 10 einzigartige Umgebungen zur Verfügung, so dass es nie langweilig wird.

Als kleine Boni für passionierte Gamer gibt es in jeder Umgebung verschiedene Levelstufen für die Rennstrecken, und auch ein Tages- und Nachtzyklus wurde integriert. Wer einen entsprechenden kompatiblen Gaming-Controller bereitliegen hat, kann auch diesen für die Steuerung in Neodori Forever nutzen. Ein kleiner YouTube-Trailer liefert euch abschließend weitere Eindrücke zum neuen Rennspiel in audio-visueller Form.