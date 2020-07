Noch mehr Inhalte: Spotify Video Podcasts starten offiziell

Anfang Mai haben wir berichtet, dass Spotify (App Store-Link) einige Podcasts als Video Podcasts bereitstellt. Was damals noch ein Test war, ist nun eine offizielle Funktion. Die Spotify Video Podcasts können von Free- und Premium-Nutzer angesehen und gehört werden.

Zum Start macht Spotify auf die folgenden Podcasts aufmerksam:

Video Podcasts stehen in der mobilen als auch in der Desktop-App zum Abruf bereit. Wird ein Video Podcasts minimiert oder die App gewechselt, läuft das Audio weiter. Geht man zurück in die Spotify-App werden Bild und Ton entsprechend synchronisiert. Weiterhin lässt sich die Audio-Spur auch offline verfügbar machen.

Kennt ihr deutsche Video Podcasts, die schon bei Spotify verfügbar sind?