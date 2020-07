Heute günstiger: Kindle Paperwhite, Fire TV Cube & Echo-Geräte

Heute ist mal wieder Schnäppchen-Tag bei Amazon und einigen anderen Händlern. Während wir alle noch auf die offizielle Ankündigung des verlegten Prime Day warten, können wir schon jetzt sparen. Der Kindle Paperwhite mit 6″ Display, 8 GB Speicher und Spezialangeboten kostet aktuell nur 87,72 Euro statt sonst üblichen 117 Euro. Der Paperwhite ist wasserfest, unterstützt Audible und hält wochenlang mit einer Akkuladung durch – nicht ohne Grund ist es einer der beliebtesten eBook-Reader.

5.367 Bewertungen Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll (15 cm)... Jetzt erhältlich in Schwarz, Dunkelblau, Lila oder Grün.

Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen können.

Fire TV Cube für 88 Euro

Im Fire TV Cube sind acht Mikrofone zur Spracherkennung integriert. Bereits zahlreiche Streaming-Apps wie Prime Video, Netflix, YouTube, ZDF, waipu.tv und Zattoo bieten die verbesserte In-App-Sprachsteuerung. Auch von der anderen Seite des Raumes aus reagiert Alexa dadurch auf Befehle wie „Alexa, spiel The Marvelous Mrs. Maisel“, „Alexa, Pause” oder „Alexa, spule zwei Minuten vor“.

Der Fire TV Cube nutzt außerdem multidirektionale Infrarot-Technologie, cloudbasierte Protokolle und HDMI-CEC, wodurch Kunden kompatible Fernseher, Soundbars, A/V-Receiver oder Smart-Home-Produkte mit Alexa steuern können. Selbst mit Receivern für Dienste wie Sky oder MagentaTV lassen sich Live-TV-Sender mit Alexa starten. Durch den integrierten Lautsprecher kann der Fire TV Cube auch bei ausgeschaltetem Fernseher genutzt werden, um beispielsweise nach dem Wetter zu fragen oder Nachrichten anzuhören.

Bei Notebooksbilliger.de zahlt man aktuell knapp 88 Euro (zum Angebot) statt 106 Euro.

Echo Plus und Hue White für 68,22 Euro

Der Echo Plus wird immer günstiger. Vor ein paar Wochen musste man für das Set noch 85 Euro bezahlen, heute gibt es den Echo Plus inklusive Hue White Leuchtmittel für nur 68,22 Euro. Da der Echo Plus als Smart Home Hub fungiert, könnt ihr so schnell und einfach smarte Geräte anlernen.

5.989 Bewertungen Echo Plus (2. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue... Dieses Bundle enthält Echo Plus (2. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen, um mit Ihrem Smart Home loszulegen.

Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von...

Ebenfalls sehr spannend und noch gar nicht so häufig günstiger zu bekommen: Der Echo Studio. Es ist mit Abstand der beste Echo-Lautsprecher, was den Klang anbetrifft, vor einem Sonos One oder Apple HomePod muss sich dieses Teilchen definitiv nicht verstecken. Von den bislang fälligen 200 Euro geht es heute immerhin auf rund 170 Euro nach unten.

Wir stellen vor: Echo Studio – Smarter High... Immersiver Klang – 5 Lautsprecher für kräftigen Bass, dynamische Mitten und kristallklare Höhen. Dolby Atmos-Verarbeitung verleiht Ihrer Musik Räumlichkeit, Klarheit und Tiefe.

Stets bereit – Alexa kann Musik abspielen, die Nachrichten vorlesen und Fragen beantworten.

Weitere Amazon-Geräte zum Sparpreis