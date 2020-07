Eve Aqua: Dank vorgefertigtem Kurzbefehl jetzt noch besser nutzbar

Wenn es um smarte Bewässerung mit HomeKit geht, gibt es eine klare Empfehlung: Eve Aqua. Die smarte Bewässerungssteuerung benötigt im Gegensatz zu Lösungen von Marken wie Gardena nicht unbedingt einen Hersteller-eigenen Hub, sondern schöpft ihr ganzes Potenzial bereits mit einer HomeKit-Steuerzentrale in Bluetooth-Reichweite aus. Falls das bei euch Zuhause der Fall ist oder ihr alternativ noch auf einen Eve Extend setzt, ist Eve Aqua eine tolle Wahl.

Positiv zu erwähnen ist außerdem, dass Eve Systems seinen kleinen Bewässerungscomputer auch nachträglich noch weiter entwickelt. Nachdem bereits zwei HomeKit-Szenen nachgereicht wurde, mit denen man die Bewässerung am gleichen und auch am folgenden Tag aussetzen konnte, gibt es jetzt im Zusammenspiel mit Siri-Kurzbefehlen noch mehr Komfort.

So funktioniert der neue Kurzbefehl für Eve Aqua

In Verbindung mit der Eve-App in Version 4.4 bietet der Hersteller nun einen eigenen Siri-Kurzbefehl, der im Handumdrehen eingerichtet ist. Dann reicht ab sofort ein einfacher Sprachbefehl aus, um automatisch die Regenwahrscheinlichkeit am aktuellen Ort zu überprüfen und die Bewässerung gegebenenfalls zu pausieren. Auf Wunsch kann euch auch eine kleine Mitteilung geschickt werden, über die ihr den Kurzbefehl per Antippen ausführen könnt.

Der einzige kleine Haken: Ganz automatisch im Hintergrund funktioniert die ganze Geschichte noch nicht – was aber eher weniger am Eve Aqua, als den Einschränkungen und Möglichkeiten von HomeKit liegt. Wie genau ihr den Siri-Kurzbefehl einrichtet und auf welche Details ihr achten müsst, haben die Kollegen von Eve Systems im Eve Blog wirklich sehr ausführlich und gut erklärt.

Ich selbst nutze den Eve Aqua seit diesem Sommer in Verbindung mit meinem kleinen Hochbeet und einem Perl-Regner von Gardena. So werden Pflanzen und Gemüse jeden Abend für einen halbe Stunde mit Wasser versorgt – wirklich sehr praktisch. Und wer weiß? Vielleicht bietet Eve Systems ja irgendwann auch ein Sensor zur Messung der Bodenfeuchtigkeit an, um die Bewässerung so noch intelligenter und effizienter steuern zu können.

