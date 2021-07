Wir verlosen MediaMarkt-Gutscheine im Wert von 500 Euro

Vor einer Woche hattet ihr bereits die Gelegenheit, auf unserem Hueblog einen von insgesamt vier Gutscheinen für Saturn zu gewinnen. Aber auch den Leserinnen und Lesern auf appgefahren.de soll natürlich etwas geboten werden – daher verlosen wir auch hier in Kooperation mit MediaMarkt Gutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro.

Damit sich die Glückskinder auch etwas ordentliches aus dem reichhaltigen Angebot von MediaMarkt aussuchen können, verlosen wir zwei Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro. Da sollte sich doch durchaus etwas finden lassen, oder nicht?

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Natürlich müsst ihr euch ein bisschen ins Zeug legen, um euch eine Chance auf den Gewinn zu sichern. Die Frage aller Fragen lautet nämlich: Wie viel muss ich aktuell bei MediaMarkt bezahlen, wenn ich ein MacBook Pro (MYD82D/A), ein Roccat Elo 7.1 Air und einen Philips Airfryer XXL kaufen möchte? Ein kleiner Tipp: Alle drei Produkte sind Teil des aktuellen MediaMarkt-Gutscheinhefts, in dem ihr noch viele weitere spannende Angebote entdecken könnt.

Die richtige Antwort tragt ihr einfach bis zum 25. Juli um 23:59 Uhr zusammen mit eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse in das oben verlinkte Gewinnspiel-Formular ein. In Anschluss werden wir zwei Sieger auslosen und per E-Mail benachrichtigen. Bitte beachtet, dass wir alle gesammelten Daten nur zur Durchführung des Gewinnspiels verwenden. Wie immer ist pro Person nur eine Teilnahme erlaubt und der Rechtsweg ausgeschlossen.