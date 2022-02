Wordle: Kleines Wortspiel für mehr als eine Million US-Dollar verkauft

Erinnert ihr euch noch an die Anfangszeiten des App Stores? Damals hatte man noch das Gefühl, mit Apps reich werden zu können. Mittlerweile sind die meisten Entwicklerinnen und Entwickler froh, wenn sie von ihrer Arbeit leben können. Ein Entwickler aus Brooklyn zeigt nun aber, dass es auch noch so wie früher geht.

Josh Wardle hat im vergangenen Herbst das Wortspiel Wordle entwickelt. Noch bevor es das Spiel überhaupt als echte App in den Apple App Store geschafft hat, wurde es zigfach kopiert. Der Erfolg seiner Web-App, die bereits nach wenigen Wochen von mehr als 300.000 Personen gespielt wurde, hat sich aber ausgezahlt.

Die New York Times hat Josh Wardle das Spiel abgekauft – für einen niedrigen siebenstelligen Betrag, also mindestens eine Millionen US-Dollar. „Ich bewundere seit langem den Ansatz von The Times in Bezug auf die Qualität ihrer Spiele und den Respekt, mit dem sie ihre Spieler behandeln“, sagte Wardle gegenüber der US-Zeitung. „Ihre Werte stimmen mit meinen überein, und ich freue mich, dass sie in Zukunft für das Spiel verantwortlich sein werden.“

Es ist davon auszugeben, dass die New York Times das Spiel in ihre Kreuzwort-Rätsel-App aufnehmen wird. Das bedeutet für uns leider auch, dass es so schnell keine offizielle Umsetzung mit einem deutschen Wörterbuch geben wird. Falls ihr Wordle ausprobieren möchtet, könnt ihr das auf dieser Webseite tun.