Anker reduziert magnetische Kabelhalter und diverse andere Produkte

Zum Wochenstart bietet Anker einmal mehr einige seiner praktischen Zubehör-Produkte zum reduzierten Preis an. Zur gesamten Übersicht gelangt ihr hier, wir möchten euch in diesem Artikel unsere drei Highlights vorstellen. Los geht es mit einem praktischen Kabelhalter, der bisher immer sehr gut angekommen ist.

Mit dem Anker Kabel Management, das derzeit von 12,99 auf 9,99 Euro (Amazon-Link) reduziert ist, könnt ihr bis zu fünf Kabel an dem Halter platzieren, die dann magnetisch gehalten werden. Werden sie benötigt, kann man sie einfach abnehmen. Ganz egal, ob am Schreibtisch oder hinter dem Sofa, so hat man seine Kabel immer griffbereit.

767 Bewertungen Anker Kabel Management, magnetische Kabelhalterung, Desktop Kabelbinder, 5 Clips für... NIE WIEDER KABELSALAT: Ab jetzt sind alle Kabel auf dem Schreibtisch unter Kontrolle - für eine aufgeräumte, organisierte Arbeitsatmosphäre.

ABSOLUT STABIL: Die integrierten Klebestreifen halten fest an allen Oberflächen, wie zum Beispiel Holz, Marmor, Metall, Glas und mehr.

Die „Anker 610 MagGo Magnetische Smartphone-Ringhalterung“ kostet normalerweise 15,99 Euro ist jetzt in allen vier Farben reduziert erhältlich, ihr bezahlt nur 12,79 Euro (Amazon-Link). Der Griff ist mit allen iPhone 12 und iPhone 13 Modellen kompatibel, denn zur Befestigung wird der MagSafe-Magnetring genutzt. So lässt sich das iPhone einfacher mit einer Hand festhalten, zudem kann der Griff auch als Ständer genutzt werden.

924 Bewertungen Anker 610 Magnetischer Griff MagGo, Magnetische Ringhalterung für Smartphone, geeignet für iPhone... DOPPELTE LEISTUNG: Kann mühelos als Handgriff To-Go oder als praktischer Ständer auf dem Bürotisch eingesetzt werden.

STARKER HALT: Der Ring selbst ist ein Leichtgewicht, jedoch die magnetische Anziehungskraft so stark, dass er bis zu 800 Gramm anheben kann. Das...

Leider nur in Lavendel ist diese schicke magnetische Ladestation erhältlich. Die Anker MagGo 623 kann jedes iPhone 12- und iPhone 13-Modell via MagSafe halten und aufladen. Dabei sieht es so aus, als würde das iPhone auf dem Schreibtisch schweben, da man die Ladestation nicht mehr sieht. Der Deckel der kleinen Dose kann bis zu 60 Grad gekippt werden und hält das iPhone zuverlässig. Direkt dahinter gibt es noch eine Ablagefläche für die AirPods oder andere Qi-kompatible Kopfhörer. Derzeit könnt ihr für 55,99 Euro (Amazon-Link) zuschlagen.