Apple: Der neue externe Bildschirm kommt wohl am Dienstag

Am morgigen Dienstag steht die erste Apple-Keynote des Jahres an, in Cupertino dürften einige neue Produkte bereitstehen. Hoch gehandelt wird derzeit ein neues externes Display von Apple. Genauer gesagt, sollen laut Apple-Experte Mark Gurman sogar zwei Bildschirme für den Launch bereit sein.

Da wäre zunächst einmal ein Nachfolger des erfolgreichen High-End-Modells, dem Pro Display XDR. Viel interessanter für die breite Masse dürfte dagegen das neue günstigere Display werden, das Apples bereits vor Monaten fertiggestellt hat. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits im vergangenen Herbst geplant.

Auch Apple-Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit dem Start eines neuen „Einsteiger“-Displays von Apple, auch wenn er sich nur auf einen Start in diesem Jahr festlegen will. Er geht davon aus, dass der Bildschirm 27 Zoll groß wird und zum Beispiel ohne die teure Mini-LED-Technik auskommen muss.

Wobei günstig immer noch sehr relativ ist. Bereits Anfang des Jahres hatte sich Gurman zum Preis geäußert und ging damals von der halben Summe aus, die für das Pro Display XDR (Apple Online Store) gefordert wird. Das wären aber immer noch weit über 2.500 Euro…