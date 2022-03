App Store Guthaben: Diese Woche mit 10 Prozent Bonus

So langsam scheint uns Apple an ein bisschen weniger Bonus gewöhnen zu wollen. Erneut gibt es auch in dieser Woche nur 10 Prozent Bonus beim Kauf von Guthaben für iTunes und den App Store. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen: Das ist immer noch besser als nichts.

Die 10 Prozent Bonus erhaltet ihr noch bis zum 12. März beim Kauf einer Guthabenkarte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro bei Netto Marken-Discount. Die gekauften Karten müssen bis zum 26. März eingelöst werden, damit der Bonus automatisch auf eurem Konto gutgeschrieben wird.

Wer etwas mehr sparen wollte, hat in der Vergangenheit immer mal wieder 15 Prozent Bonus erhalten. Wann es wieder so viel Bonus geben wird, ist uns derzeit leider nicht bekannt.