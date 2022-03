Highlights der Woche: Die nächste Apple-Keynote findet nächsten Dienstag statt

Peek Performance: So lautet der Titel der nächsten Apple-Keynote am 8. März. Ab 19 Uhr deutscher Zeit werden Tim Cook und sein Team neue Produkte vorstellen, erwartet werden ein neues iPhone SE, ein aktualisiertes iPad Air und mindestens ein neuer Mac mit Apple Silicon. Ob Apple weitere Produkte in der Pipeline hat, die wir jetzt eigentlich noch nicht erwarten, bleibt abzuwarten.

Wir werden das Apple-Event wie immer mit einem Live-Ticker in Textform begleiten und euch über alle neuen Produkte auch mit ausführlichen Artikeln informieren. Zudem kann man davon ausgehen, dass Apple iOS 15.4 und weitere Softwareupdates wenige Tage nach der Präsentation bereitstellen wird.

Neues auf Hueblog.de und Baustein.Blog

Auf Hueblog.de könnt ihr in dieser Woche einige tolle Angebote finden, unter anderem rund um das Wandschalter Modul und den neuen Ambiance Gradient Lightstrip. Außerdem haben wir die Community-Frage der Woche für euch beantwortet. Auf dem Baustein.Blog haben wir euch nicht nur einen coolen Straßenflitzer vorgestellt, sondern auch einen Stuntshow-Truck mit fast 50 Prozent Rabatt.

