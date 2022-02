Apple arbeitet offenbar an einem 20 Zoll-Gerät mit faltbarem Display

Der mittlerweile wohlbekannte Apple-Redakteur Mark Gurman von Bloomberg hat in seinem aktuellen Power On-Tech-Newsletter schon darüber berichtet: Apple arbeitet offenbar an einem etwa 20 Zoll großen und faltbaren Gerät. Gurman bezieht sich im Newsletter auf Ross Young von Display Supply Chain Consultants, der sich auf Kontrollen der Lieferkette berief.

Gurman mutmaßt zudem, wie Apple diese Technologie einsetzen könnte:

„Das Unternehmen könnte sich für einen faltbaren 20-Zoll-Bildschirm entscheiden, der mit einer physischen Tastatur verbunden ist, oder nur eine Seite des Bildschirms als virtuelle Tastatur verwenden. Mir wurde gesagt, dass Apple tatsächlich ein faltbares MacBook/iPad-Hybridgerät mit zwei Bildschirmen in Erwägung zieht, das den zweiten Ansatz verfolgen würde. Es würde die physische Tastatur und das Trackpad gegen eine vollständige Touchscreen-Basis austauschen.“

Gurman zeigt im Zuge dessen auch ein bereits existierendes Produkt aus diesem Segment, das Lenovo ThinkPad X1 Fold. Das Gerät kommt mit einem 13-Zoll-Display daher, wird in der Mitte gefaltet und wird so zu einem Touchscreen-Laptop. Erste Reviews bescheinigen dem Gerät allerdings keine sonderlich gute Umsetzung dieser Technologie.

Ob Apples faltbares Gerät trotz jahrelanger Entwicklungsphase jemals das Licht der Welt erblicken wird, steht bisher noch in den Sternen. Laut Ross Young strebt der Konzern eine Veröffentlichung um das Jahr 2026 an, was in den gleichen Zeitraum wie ein Apple-Auto und die lange erwartete AR-Brille fallen würde.