Neuer HomeKit-Hub von Lidl: Installation ohne größere Probleme

Am vergangenen Freitag haben wir euch mitteilen dürfen, dass Lidl ein neues Smart Home Gateway auf den Markt gebracht hat. Der neue Hub von Silvercrest kostet 24,99 Euro und soll anders als seine Vorgänger mit HomeKit kompatibel sein. Nach einem ersten Test können wir bestätigen: HomeKit funktioniert.

Die Installation des Sivercrest Gateway hat keine große Hürden. Zunächst schließt man den Hub mit dem mitgelieferten Micro-USB-Netzteil an den Strom an und stellt eine LAN-Verbindung zum heimischen Router her. Direkt danach kann man das Gateway in der Lidl Home App hinzufügen. Zur Nutzung der App ist eine Registrierung notwendig.

Sinnvollerweise fügt man dann zunächst die ZigBee-Produkte von Lidl in der hauseigenen App zu. Wir haben das unter anderem mit der kabellosen Türklingel und einem Smart Plug versucht – und keine Probleme festgestellt. Erfreulicherweise kann man bereits in der Lidl Home App zahlreiche Funktionen nutzen. Bei den Automationen sind sogar durchaus kompliziertere Vorgänge möglich.

Kopplung mit HomeKit klappt im zweiten Anlauf

Die Verbindung mit HomeKit wird dann in der Home-App hergestellt. Man fügt einfach ein neues Gerät hinzu und scannt den HomeKit-Code auf der Unterseite des Silvercrest Gateways. Das Gateway wurde auch sofort gefunden, konnte aber zunächst nicht hinzugefügt werden. Wir haben es dann kurz vom Strom getrennt, danach klappte die Kopplung auf Anhieb.

Die mit dem Silvercrest Gateway verbundenen Geräte werden dann in HomeKit übertragen. Wir konnten die kabellose Türklingel zum Beispiel dafür verwenden, um HomeKit-Geräte von Nanoleaf ein- und auszuschalten. Genau wie bei anderen Herstellern funktioniert eine Sache mit dem Lidl Gateway allerdings nicht: ZigBee-Produkte von Drittanbietern, die mit Hub gekoppelt sind, werden nicht zu HomeKit weitergereicht. Eine Einschränkung, die sich Apple ausgedacht hat.

Lidl hat ja durchaus immer mal wieder spannende Smart Home Produkte im Angebot, ich denke da beispielsweise an die Lichterkette, die in der Weihnachtszeit verkauft wurde. Umso schöner, dass man diese Produkte nun auch in HomeKit nutzen kann. Offen bleibt allerdings die Frage, wie Lidl mit dem kommenden Matter-Standard umgehen wird.

