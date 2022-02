Lidl startet neuen ZigBee-Hub mit HomeKit-Unterstützung für 24,99 Euro

Mit der Marke Silvercrest macht der Supermarkt-Discounter Lidl schon seit einiger Zeit die Smart Home Welt unsicher. Vor allem Nutzerinnen und Nutzer einer Philips Hue Bridge haben sich in der Vergangenheit mit dem günstigen ZigBee-Zubehör eingedeckt. Nun gibt es Neuigkeiten für die Apple-Welt: Lidl hat ein neues ZigBee-Gateway veröffentlicht, der mit Apple HomeKit kompatibel ist.

Mit einem Preis von 24,99 Euro ist das Silvercrest Gateway zudem äußerst günstig, kaufen könnt ihr ihn direkt im Online-Shop von Lidl. Das Gateway wird per Micro-USB mit Strom versorgt und per Kabel an den Router angeschlossen. Das ist nicht unbedingt modern, aber am Ende kommt es ja eher aufs Ergebnis an. Neben Apple HomeKit wird übrigens auch der Google Assistant unterstützt, von Alexa fehlt in der Beschreibung dagegen jegliche Information.

Günstiges und spannendes Zubehör

In der Vergangenheit hat Lidl einige spannende ZigBee-Produkte zum kleinen Preis auf den Markt gebracht, die zum Teil aber nur mit dem Lidl-eigenen Hub richtig funktioniert haben. Mit der Philips Hue Bridge gab es immer wieder Schwierigkeiten. Mit dem neuen HomeKit-Hub von Lidl selbst sollte das Zubehör natürlich wunderbar laufen. Hier mal ein kleiner Überblick über einige spannende Produkte, die aktuell im Online-Shop von Lidl verfügbar sind.

Wir werden uns den neuen Lidl Gateway mit HomeKit auch bestellen und ausprobieren. Unsere Erfahrungen gibt es dann hoffentlich schon in der kommenden Woche.